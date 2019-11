남자아이들이 분노에 잘 대처하도록 돕는 방법

5년 전 아들을 임신했다는 걸 알았을 때 무척 기쁘고 흥분됐다.

그리고….. 걱정이 됐다.

소년, 총, 분노의 연결 고리에 대한 기사가 잔뜩 나왔고, 학교에서 총기 사건이 벌어졌다. 이러한 폭력의 뿌리는 아주 깊고 복잡하다.

소년과 분노

소년과 분노에 대한 우려는 흔하다. 코미디언이자 작가인 마이클 이언 블랙이 2018년 뉴욕타임스에 기고한 ‘남자아이들은 괜찮지 않다’(The Boys Are Not All Right)라는 글은 큰 화제가 되었다. 블랙은 “방황하면서도 남성성을 지키고 싶은 남성에겐 두 가지 선택지밖에 없다. 기권하거나 분노하는 것이다”라고 썼다. 댓글이 2100개 이상 달렸다. 많은 공감을 산 것이다.

나는 아들의 아름답고 복잡한 성격이 형성되는 걸 몇 년 동안 지켜보았다. 임신했을 때 가졌던 두려움은 멀고 작게 느껴진다.

물론 남자아이라는 이유만으로 분노의 문제를 겪는 것은 아니다. 하지만 나의 아들은 가끔 버럭 화를 낼 때가 있다. 좌절했을 때, 혹은 하고 싶지 않은 일을 내가 시킬 때 그런 반응을 보인다.

나는 아들이 분노에 잘 대처하길, 분노를 느끼되 그에 압도되지는 않길 바란다.