'홍콩 친중파가 지방선거 연기킬 것'이라는 추측 나오는 이유

23주째 이어지고 있는 홍콩 시위 사태가 시위 도중 추락한 대학생 사망으로 다시 격화하면서, 10여일 앞으로 다가온 지방선거 연기설이 다시 고개를 들고 있다. 강해진 반중여론 탓에 패색이 짙은 친중파 쪽이 시위 격화에 따른 치안불안을 명분으로 선거 연기를 추진할 것이란 추측이 무성하다.

24일로 예정된 제6차 홍콩 특별행정구 구의회 선거는 △홍콩섬(4) △카오룽반도(5) △신계(9) 등 모두 18개 지역구에서 4년 임기의 구의원 458명을 직접 투표로 선출한다. 앞선 5차례 선거에선 투표율이 30~40%대에 그치며 친중파가 손쉬운 승리를 거뒀다. 하지만, 반송중(중국 송환 반대) 시위 와중에 치러지는 이번 선거는 시민들의 참여 열기 속에 범민주파의 약진이 예상된다.

구정 감시와 민생현안 처리가 주 업무인 구의회 선거가 홍콩 정치에서 중요한 이유는 구의회에 배정된 행정장관 선거인단 때문이다. 1200명으로 구성되는 행정장관 선거인단은 5년 임기로, △산업·금융계 △전문직군 △농어업·노동·사회·종교계 △정치권 등 4개 부문에 각 300명씩 배정돼 있다.

정치권에 속한 구의회에는 모두 117명이 할당돼 있는데, 표결을 통해 다수파가 선거인단 전원을 차지한다. 현 구의회는 친중파 327석, 범민주파 118석이다. 이 때문에 지난 2016년 12월 치러진 선거인단 투표에서 친중파가 구의회 몫 선거인단을 독식했다. 당시 선출된 선거인단은 △친중파 726명 △범민주파 325명이었고, 중국이 지원한 캐리 람 현 행정장관이 무난히 당선됐다.

하지만 이번 구의회 선거에서 범민주파가 압승을 거두면, 차기 행정장관 선거 1년 전인 2021년에 선출될 전체 선거인단 구성이 달라질 수 있다. 친중파가 장악한 선거인단 117명을 범민주파가 가져오면, 친중 진영이 행정장관 선출을 위한 선거인단 과반수(600명)를 채우는 게 어려워질 수 있기 때문이다. 여기에 역시 범민주파 약진이 예상되는 내년 9월 입법회 선거까지 고려하면, 자칫 중국 중앙정부가 원하는 행정장관 선출이 불가능해질 수도 있다. 입법의원 70명은 당연직 선거인단이다. 지방선거 연기설이 낭설로만 보이지 않는 이유다.

지방선거 연기는 시위대의 분노에 더욱 기름을 부을 수 있는 ’악수’가 될 수 있어 친중파에 유리하기만 한 것은 아니다. 람 장관이 12일 정례 브리핑에서 “지방선거를 예정대로 치르기 위해 최선을 다할 것”이라고 선을 그은 것도 이 때문이다. 존탕 등 전직 고위관료와 저명 학자 125명도 이날 공동성명을 내어 ”선거 연기는 갈등과 불안만 더욱 키울 것”이라며 경계감을 표시했다.

