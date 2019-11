스페인 극우정당 복스가 의석수를 두 배 넘게 늘렸다

Susana Vera / Reuters Spain's far-right party VOX candidate Santiago Abascal is seen among flags during Spain's general election at the party headquarters in Madrid, Spain, November 10, 2019. REUTERS/Susana Vera

마드리드 (로이터) - 4년 사이 벌써 네 번째로 치러진 스페인 총선에서 극우정당 복스(Vox)가 의석을 두 배 넘게 늘렸다. 그러나 깊이 분열된 의석수 분포가 나온 탓에 정부 구성 협상에 난항이 예상된다. 또 한 번의 총선 실시를 통해 주도권을 확보하고자 도박을 걸었던 과도정부 총리 페드로 산체스가 이끄는 사회노동당(PSOE)은 10일 총선의 개표가 거의 마무리된 가운데 1위를 기록했으나 오히려 지난 4월 총선 때보다 의석수가 줄어든 것으로 나타났다. 산체스 총리는 ”어떤 식으로든 우리는 진보적인 정부를 구성하고 정치적 교착상태를 해소할 것”이라며 ”우리는 공존을 거부하고 증오를 부추기는 이들을 제외한 모든 정당들의 동참을 촉구한다”고 말했다. 이번 총선 결과는 좌파 정당이나 우파 정당 어느 한 쪽도 전체 350석 중 과반 의석을 차지하지 못한 교착상태를 그대로 보여줬다. 이같은 결과에 따라 각 정당 지도자들은 창의력을 발휘해 이번에는 진중하게 정부 구성 협상을 벌여야 할 전망이다. 일부 정당들은 자존심을 꺾어야 할 수도 있다. 높아진 투표 불참율에서 보듯 유권자들은 끊임없이 총선을 실시하는 것에 넌더리가 난 상황이다. 사회노동당을 찍었다는 연금 생활자 이사벨 로메로(65)씨는 ”이제 그들은 협상을 해야만 할 것이다. 사람들은 세 번째 총선을 원하지 않는다”고 불만을 늘어놓으며 투표 기권율은 이미 높은 수준이라고 말했다.

Sergio Perez / Reuters Spain's acting Prime Minister and Socialist Party leader (PSOE) candidate Pedro Sanchez speaks to supporters during Spain's general election at party headquarters in Madrid, Spain, November 10, 2019. REUTERS/Sergio Perez

현재로서는 사회노동당의 소수정부 구성 가능성이 가장 유력하다. 어떤 정당과 손을 잡을 것인지, 그와 같은 정부가 얼마나 오래 지속될 수 있는지에 대한 더 큰 질문도 남아있다. 보수정당인 국민당(PP)은 2위를, 복스는 3위를 차지한 반면 중도우파 성향의 시민당은 57석에서 10석으로 의석수가 크게 감소했다. 그러나 정치적 교착상태를 해소할 여러 방안들에는 지역주의 정당들과 함께 시민당의 역할을 빼놓을 수 없다. 복스는 첫 의회 진출을 이뤄냈던 지난 4월 총선에서 확보한 24석에서 크게 오른 52석을 차지했다. 다만 스페인 전역에서 얻은 득표수 자체의 증가율은 이보다 낮은 30% 수준이었다. 국가주의자들의 부상 유럽 다른 지역들에서 열린 최근 선거를 뒤덮은 국가주의 물결에서 스페인은 오랫동안 벗어나 있는 것처럼 보였다. 여전히 많은 시민들이 프란시스코 프랑코 장군의 군사독재를 기억하고 있기 때문이다. 그러나 정치적 교착상태에 대한 분노, 카탈루냐의 분리독립 추진으로 인한 불안은 복스의 지지율을 크게 끌어올린 것으로 보인다. 복스의 대표 산티아고 아바스칼은 스페인을 위한 ”애국적인 대안”을 모색하기 위한 작업에 착수할 것이라고 말했다. 복스의 중앙당에 모인 지지자들은 스페인 전통 노래를 부르고 국기를 흔들며 선거 결과를 자축했다. 변호사인 크리스티나 마르티네즈(25)씨는 ”지금 복스가 정권을 잡을 수는 없다. 그러나 미래에는... 당은 계속 커지고 있다!”고 말했다. 프랑스 극우정당 지도자 마린 르펜은 트위터로 복스에게 축하를 건네며 ”믿기 어려운 진전”이라고 밝혔다. 사회노동당에 투표했다는 마드리드의 은퇴 역사 교사 에스페란사 데 안토니오(64)씨는 복스가 민주주의에 위협이 된다고 말했다. ″내가 이렇게 말하는 건 내가 30년 동안 (학생들에게) 파시즘을 가르쳤기 때문이다.” 그가 로이터에 말했다. 독재자 프랑코는 1939년부터 사망한 1975년까지 스페인을 지배했다.

Jon Nazca / Reuters Spain's People's Party candidate Pablo Casado speaks to supporters at party headquarters during Spain's general election, in Madrid, Spain, November 10, 2019. REUTERS/Jon Nazca