홍콩 쇼핑몰에 몰려든 시위대를 향해 한 남성이 흉기를 휘둘렀다

홍콩(로이터) - 경찰과 추격전을 벌이던 홍콩 반(反)정부 시위대가 3일 저녁 한 쇼핑몰에 몰렸고, 이 과정에서 한 남성이 칼을 휘둘러 여러 명에게 부상을 입혔다. 한 지역 정치인은 귀 일부를 물어뜯긴 것으로 보인다. 동쪽 교외의 타이쿠싱에 있는 쇼핑몰 시티플라자에서 시위대가 형성한 인간 사슬과 경찰은 정면 충돌을 벌였다. 양측은 어린아이들을 데리고 온 가족들이 불과 몇 분 전에 윈도우 쇼핑을 하고 아이스링크의 스케이팅을 구경하던 에스컬레이터를 뛰어서 오르내리며 거칠게 충돌했다. 경찰은 1997년 중국에 반환된 홍콩에 대한 중국의 간섭에 분노한 홍콩 시민들이 22주 연속으로 주말 시위를 벌인 이 날, 시위대가 구호를 외치며 평화 시위를 벌인 뒤 쇼핑몰 레스토랑의 기물을 파손했다고 말했다. 부상자도 여럿 발생했는데, 칼을 휘두른 것으로 추정되는 흰 티셔츠 차림의 남성은 시위대에게 방망이로 폭행당했다. 쇼핑몰 바깥 인도에 잔뜩 고인 피속에 쓰러져 있는 남성도 있었다. 앤드류 치우 민주당 구의원도 부상을 입어 귀에서 피를 흘렸다. 제임스 토 민주당 의원은 칼을 든 용의자가 치우 의원의 귀를 일부 물어뜯고 다른 사람들에게 상처를 입혔다고 기자들에게 전했다. 피투성이가 된 손으로 귀 조각이 든 비닐봉지를 든 치우 의원이 모습이 TV에도 나왔지만, 토 의원은 다른 사람들이 더 심각한 부상을 입었다고 말했다. 쇼핑몰 바깥에는 식칼 한 자루가 내버려져 있었다.

시위대들은 홍콩 경찰들이 잔혹하다며 “검은 경찰!”을 외쳤고, 경찰은 시위대 몇 명을 체포했다. 대치 상태는 밤 늦게까지 이어졌고, 주민들은 길가와 인근 아파트 발코니에서 경찰을 야유하며 “당장 꺼져라”를 비롯한 다양한 욕설을 광동어로 외쳤다. 경찰은 타이쿠싱 이스트 호텔 앞에서 시위대를 해산시키려고 최루 가스를 쏜 다음 떠났다. “이 경찰들은 예전과는 다르다.” 줄리(24)는 경찰들에게 가운뎃손가락을 들어보이며 말했다. “그들이 들어와서 우리를 마구 밀쳐댔다. 이건 옳지 않다.” 기자들이 가까이 다가가자 경찰은 페퍼 스프레이를 뿌렸고, 언론인 한 명을 체포했다. “통제를 벗어났다. 이건 평화로운 시위였다. 이 사람들은 그냥 근처에 사는 동네 주민들이다.” 마케팅에 종사하는 데스먼트 퐁(28)의 말이다. 그는 시위가 터졌을 때 스니커즈를 구입하기 위해 쇼핑을 하던 중이었다. 타이쿠싱은 1970년대부터 개발된 사무실 및 고층 아파트 지역으로, 인근 쿼리베이에 지역에는 더 최근에 지어진 사무실, 바, 식당들이 모여있다.

