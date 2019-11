벤투 감독이 고메스 부상과 손흥민 퇴장에 대한 질문에 답했다

ASSOCIATED PRESS

토트넘 손흥민이 3일(현지시각) EPL 에버턴과의 경기 중 안드레 고메스에 부상을 입히고 퇴장된 데 대해 파울루 벤투 한국 국가대표팀 감독이 ”안타깝다”고 말했다. 벤투 감독은 4일 오전 2022 카타르 월드컵 아시아지역 예선을 앞두고 열린 기자회견에서 이같이 말했다. 대표팀은 오는 14일 레바논과의 경기를 앞두고 있다. 손흥민도 이 경기에 호출됐다. 벤투 감독은 ”가장 안타까운 건 고메스가 부상을 당했다는 것”이라면서 그의 빠른 복귀를 바란다고 밝혔다. 또 ”손흥민은 절대 악의적인 태클을 할 선수가 아니다”라고도 말했다. ″국적을 떠나 어떤 선수가 부상을 당했다 해도 안타까운 상황이 아닐 수 없다” ... 이어 그는 ”큰 사고지만, 이런 일은 축구를 하다보면 발생할 수 있는 일이다. 내가 아는 손흥민은, 절대 악의적인 태클을 할 선수가 아니다. (그런 마음을 품는다는 것은) 상상도 할 수 없는 선수”라고 말한 뒤 ”하지만 발생했다. 이것이 축구”라고 안타까움을 표했다. ... 벤투 감독은 ”손흥민도 많이 괴롭고 아프겠지만 앞으로도 축구는 계속해야한다. 잘 극복하고 경기에 임했으면 좋겠다. 대표팀 스태프로서, 우리도 최대한 도와주겠다”고 말한 뒤 ”그러나 이 순간 가장 바라는 부분은 고메스의 쾌유”라고 덧붙였다. -11월 4일, 뉴스1 손흥민은 수비 중 고메즈에 강한 태클을 시도했고, 이에 넘어진 고메즈가 고통을 호소하자 손흥민은 머리를 감싸쥐며 괴로워하는 모습을 보였다. 아래는 경기 당시 사진들.

Robbie Jay Barratt - AMA via Getty Images LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 03: Andre Gomes of Everton reacts in pain after a tackle from Son Heung-min of Tottenham Hotspur results in a red card and an injury during the Premier League match between Everton FC and Tottenham Hotspur at Goodison Park on November 3, 2019 in Liverpool, United Kingdom. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

Simon Stacpoole/Offside via Getty Images LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 03: Son Heung-Min of Spurs in action during the Premier League match between Everton FC and Tottenham Hotspur at Goodison Park on November 3, 2019 in Liverpool, United Kingdom. (Photo by Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images)

Emma Simpson - Everton FC via Getty Images LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 03: Son Heung-min of Tottenham Hotspur reacts to Andre Gomes injury during the Premier League match between Everton FC and Tottenham Hotspur at Goodison Park on November 03, 2019 in Liverpool, United Kingdom. (Photo by Emma Simpson - Everton FC/Everton FC via Getty Images)