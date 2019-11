정부가 결국 "BTS 병역 특례 어렵다"고 가닥을 잡은 이유

뉴스1 방탄소년단(BTS) RM(왼쪽부터), 정국, 뷔, 진, 지민, 제이홉, 슈가가 29일 오후 서울 송파구 잠실 올림픽 주경기장에서 열린 '러브 유어셀프: 스피크 유어셀프 [더 파이널] (LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL])‘ 콘서트에 출연해 화려한 공연을 선보이고 있다.