내가 엄마가 되지 않기로 결심했다고 해서 ‘궁극적 사랑’을 체험하지 못하는 건 아니다

남편은 인간이 지구에게 하는 일을 생각하면 걱정이 들어 숨쉬기도 힘들어질 때가 있다(나 역시 그렇고 전적으로 존중한다). 그와 마찬가지로 나는 모든 동물들에 대한 본능적 사랑과 걱정을 늘 느껴왔다. 부모들이 자기 아이들에게 나쁜 일이 일어난다는 생각을 견딜 수 없듯, 나는 동물이 고통받는 걸 생각하면 숨쉬기 힘들 정도로 힘들다.

남녀, 기혼 또는 싱글인 내 친구들 중에는 아이가 없는 4~50대가 많다. 대부분은 의식적으로 아이를 갖지 않기로 결정했고, 가질 수 없어서 가지지 않은 경우도 있다. 우리의 공통점은 분석하려는 성향, 각자의 상황에서 우리가 받은 축복과 장점을 빨아들이고 모든 걸 철저히 의논하려는 욕구다. 우리는 서로에게, 자기 자신에게 질문을 많이 한다. 그 질문 과정에서 아이가 없어서 공허하거나 부족하다는 답을 한 사람은 아무도 없었다. 가끔 일종의 슬픔이나 의구심을 갖는 일은 물론... 있다.

그러나 TV에서 언제나 전하는 메시지가 나를 건드릴 수는 있다. 오프라의 인터뷰와 비혼 또는 아이를 갖지 않는 것이 괜찮은지에 대한 이야기가 나온 후 나는 새라에게 전화했다. 새라는 35년 전부터 나와 가장 친한 친구고, 지금은 돌이 된 아들을 두고 있다. 그래서 24시간 동안 서로 엇갈려서 겨우 통화가 가능했다. 새라는 아들이 깊이 잠들었을 때만 통화할 수 있다. 아들이 깨어있을 때면 한시도 빼놓지 않고 새라의 손, 눈, 귀, 집중력을 모두 동원해 아이를 돌보고 감시해야 한다. 내가 아는 가장 진정한 사람 중 하나인 새라는 사려깊고 솔직한 답을 줄 것이 분명했다. 나는 “1년이 된 지금, 데이비드에 대한 사랑이 네가 이제까지 느꼈던 그 어떤 사랑보다도 크다고 느끼니? 어머니가 되기 전까지 전혀 경험해보지 못한 궁극적 사랑이야?”라고 물었다.

새라는 잠시 생각해보았다. “아니, 전혀 그렇지 않아. 데이비드 만큼 다른 사람과 동물들도 사랑했었어. 세바스찬[새라의 개]과 데이비드를 똑같이 사랑해.” 아들에 대해 느끼는 유일한 다른 감정은 엄마곰 본능 뿐이라고 설명했다. 데이비드를 지키기 위해서라면 무엇이든 할 거라고 했다. 우리는 아이를 가져야만 느낄 수 있다는 순수하고 마법같은 사랑과 목적 의식에 대해 공개적으로 말하는 부모들에 대해서도 이야기했다. “모르겠어… 내가 뭔가 잘못된 건진 몰라도, 내 경험은 그렇지는 않아.” 새라는 웃으며 말했다.

새라가 잘못되지 않았다는 걸 잘 아는 우리는 이야기를 이어갔다. 새라의 목적의식은 세라피스트로 일하며 클라이언트들과 소통하고 도와주는 것으로 채워졌다. 새라의 결론은 이랬다. “나는 살면서 온갖 종류의 동등하지만 다른 사랑을 느껴왔다. 영적, 봉사, 가족, 로맨틱, 모정 등이고 지구상의 모든 사람들 안의 성스러움과 소통한다는 느낌보다 더 궁극적인 사랑은 없었다.”

새라에게 감사하고 전화를 끊었다. 새라가 15분 동안 누린 자유가 끝났기 때문이었다. 새라의 진심을 듣자 두 가지가 확실해졌기 때문에 고마웠다. 첫째, 나는 일할 때 배경 소음이 필요하면 빌어먹을 텔레비전을 끄고 노래가 나오지 않는 음악을 틀어야겠다. 둘째, 사랑을 경험하는 보편적인 거창하고 궁극적인 단 하나의 방식이란 없다. 아이를 갖는 것이 새로운 종류의 사랑, 아름답고 자신을 변화시키는 사랑을 일깨운 경험을 한 사람들도 있을 것이다. 직접 인간 아이를 낳거나 입양하든 아니든 그런 사랑을 지닌 사람도 있다.

마더 테레사, 즉 테레사 수녀가 실제 ‘마더’가 아니라서 사랑을 놓쳤다고 감히 말할 사람이 있을까. 테레사 수녀의 삶과 마음 자체가 더 중요하다. 나는 테레사 수녀의 어록을 살펴보았다.

테레사 수녀의 명언은 무척 많다. 하나가 유독 눈에 띄었다. “강한 사랑은 측정하지 않는다. 그저 줄 뿐이다.” 어쩌면 사랑 자체를 측정하려는 걸 그만두어야 하지 않을까, 하는 생각이 들었다. 비교하고 대조하고, 양을 재려하고 평가하기보다는 그저 사랑할 수 있는 힘과 사랑을 나누는 측정이 불가능할 만큼 다양한 방법에 감사해야 하지 않을까.

* HuffPost US의 No, I’m Not Missing Out On The ‘Ultimate Love’ Because I Chose Not To Be A Mom을 번역한 것입니다