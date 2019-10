시위가 계속되면서 홍콩이 경기침체로 들어서고 있다

Kim Kyung Hoon / Reuters A demonstrator runs to throw back a tear gas canister to riot police during an anti-government protest in Hong Kong, China October 27, 2019. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

홍콩 (로이터) - 5개월 넘게 이어지고 있으며 좀처럼 수그러들 기미를 보이지 않고 있는 반정부 시위의 여파로 홍콩이 경기침체에 접어들었으며, 올해 경제성장률 목표치 달성이 어려울 것으로 보인다고 홍콩 재무부 장관이 말했다. 폴 찬 재무장관은 27일 올린 블로그 포스트에서 ”우리 경제에 미친 타격은 광범위하다”고 적었다. 그는 31일 발표될 올해 3분기 경제성장률 잠정치에서 2분기 연속 마이너스 성장이 기록될 것이라고 덧붙였다. 기술적 경기침체에 접어들었다는 뜻이다. 그는 시위 발생 이전에 정부가 세웠던 0~1%의 연간 경제성장률 목표치 달성이 ”극히 어려울 것”이라고도 했다. 홍콩 시위는 21주차를 맞이하고 있다. 27일 검은색 복장을 하고 마스크를 쓴 시위대는 상점에 불을 지르고 경찰을 향해 화염병을 투척했으며, 경찰은 최루가스와 물대포, 고무탄 등으로 대응했다.

Tyrone Siu / Reuters An anti-government protester walks past a burning barrier outside Mong Kok MTR station during a protest in Hong Kong, China October 27, 2019. REUTERS/Tyrone Siu

Tyrone Siu / Reuters A first aid volunteer kicks a tear gas canister during an anti-government protest at Mong Kok in Hong Kong, China October 27, 2019. REUTERS/Tyrone Siu

Kim Kyung Hoon / Reuters A man runs among the tear gas during a protest in Hong Kong's tourism district of Tsim Sha Tsui, China October 27, 2019. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Kim Kyung Hoon / Reuters Protesters confront with police (not in the picture) during an anti-government protest in Hong Kong, China October 27, 2019. REUTERS/Kim Kyung-Hoon