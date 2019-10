연애 포기는 내가 내린 최고의 결정이었다

30년 동안 함께 살던 남편이 떠난 뒤 세계 여행을 한 이벳도 기억났다.

결혼한 적이 없고 아이도 없는 이블린이 나이가 들어서야 시인으로서 성공하기 시작한 것도 떠올랐다. 48세에 MIT에서 학사 학위를 딴 카트리나, 50대에 평화 봉사단에 들어간 웬디도 있었다.

이 여성들은 품위를 물씬 풍겼다. 아마도 혼자 지내며 얻는 자유와 가능성 때문이었을 것이다. 그들의 행복함은 더 이상 다른 사람의 연애 결정에 묶여있지 않았다.

저스틴을 만나기 전, 몇 년 동안 나는 나의 문제가 무엇인지 이해하려 애썼다. 상담을 받고 인생 상담 코치도 만났다. 자기개발서와 타로 카드를 보았다. 심지어 친구의 말에 넘어가 내가 ‘마법처럼’ 내 세계로 끌어들여야 할 파트너를 위한 여분의 칫솔을 사기도 했다. 과음을 할 때도 있었다. 식생활은 별로였고 자주 울었다.

더 이상 그러지 않아도 된다고 생각했더니 수십 년 동안의 스트레스가 사라졌다. 더 이상 연애에 전전긍긍하지 않아도 되면 내 삶에 여유가 얼마나 많이 생길지 갑자기 깨달았다. 매순간을 내 인생의 짝을 찾을 수 있을지가 아닌 나의 기쁨이나 번영을 위한 행동으로 채운다면 내 인생이 얼마나 즐거워지는지 알게 되었다. 내 자신을 우선시하는 정도가 아니라 오직 나만을 위한다면 얼마나 자유로울까. 내가 얼마나 더 건강하고 행복해질까.

저스틴과의 마지막 데이트 후 1년이 지난 지금, 내 삶은 아마 남들이 보기엔 똑같을 것이다. 같은 직업, 같은 아파트, 같은 친구들. 달라진 점은 내가 인생을 경험하는 방식이다. 때로는 내 하루의 가장 좋은 부분은 침실이 하나인 내 아파트로 돌아와서 음정이 맞지 않는 노래를 부르고, TV에 소리지르고, 춤추고, 잠들고, 아무 옷이나 입거나 설거지감을 계속 쌓아가면서 다른 누가 무엇을 원하거나 생각하는지 걱정하지 않는 순간이다. 내 공간에 누가 들어와서 가구 배치를 바꾸거나 내가 먹고 싶지 않은 음식으로 저녁을 차리는 것은 상상하기도 귀찮아졌다. 내 스케줄과 돈을 완전히 내가 장악하는 게 고마워졌고, 내가 원한다면 아무 때나 직업을 그만두고 지구 반대편으로 이사할 수 있다는 걸 알고 기뻐한다.

만났을 때 ‘특별한 사람’이 있는지 더 이상 물어보지 않는 친구들과 가족들이 있다. 그래서 나는 없다고 말할 때 따라오는 부끄러움과 자기 회의는 느끼지 않아도 된다. 우리는 내가 가르치고 글쓰는 일에 대해 이야기한다. 내가 통제권을 쥐고 있는 일들이고, 내 삶은 실연에 대한 똑같은 내러티브에 머물러 있는 게 아니라 앞으로 나아가고 있다는 증거가 된다. 내가 하고 있는 모든 일들에 대해 이야기한다. 다행히 이야기거리는 많다.

저스틴을 만난 뒤 1년 동안 나는 장편소설 한 권을 탈고했다. 사랑에 대해 집착하는데만 정신을 팔지 않게 되자 새로운 단편 아이디어가 잔뜩 떠올라서 이미 두 편을 전개시키고 있다. 친구들에게 더 헌신하게 되어, 옛 친구들과는 더욱 다정해졌고 새 친구들과는 보다 깊은 연결점을 찾고 있다. 10년 동안 여행이라곤 안했던 나는 매일 아침 창밖 숲 속의 원숭이들을 만날 수 있는 코스타리카 휴가지를 포함한 해외여행 두 번을 계획했다. 식단과 요가도 개선했다. 올해는 드디어 어려운 스탠딩 크로우 자세에 처음으로 성공했다.

누가 나를 보는지에 신경을 쓰지 않게 되니 사교적 행사도 스트레스가 없다. 남성들이 추파를 던지면 그날 하루의 즐거움이 커지긴 하지만 내 감정적 에너지를 다 빨아들이거나 내 기분을 좌우하는 일은 결코 없다. 우리의 대화는 그저 대화일뿐, 연애의 가능성을 알아보려는 도구가 아니다.

물론 매일이 장밋빛은 아니다. 파트너가 없는 삶은 괴로울 정도로 외로울 수도, 그저 지루할 수도 있다. 감정적 은둔이 나를 덮쳐 거의 아무것도 하지 않는 날도 분명 있다. 한밤중에 악몽을 꾸다 깨거나 직업적 위기가 닥쳐서 이야기할 상대가 필요할 때면 파트너를 절실히 바라게 되기도 한다. 누구나 겪는 시행착오와 두려움을 느끼면 혼자 극복해야 한다.

그러나 이제 사랑에 대한 불안이나 공포는 없다. 영원히 혼자 지내는 걸 상상하는 게 너무 두려웠다. 하지만 내가 먼 미래에 일어날 거라고 예상했던 외로운 삶은 지금 진행 중이다. 거의 20년 동안 나는 외롭게 산 셈이다. 좋은 날들, 별로 안 좋은 날들, 지옥 같은 날들이 있었다. 하지만 결혼도 마찬가지였고 새 파트너를 찾으려 할 때도 그랬다. 나는 이미 최악의 시나리오를 살고 있었고, 살아냈다. 내 상황을 받아들이고 나자 아주 좋아졌다.

지금도 훌륭한 남성을 만나길 바라냐고? 물론이다. 적어도 내게 있어서, 싱글이 파트너가 있는 것보다 반드시 더 낫지는 않다. 아직까지는 그렇다. 그러나 아직 내겐 삶이 많이 남아있다. 누군가가 나타나든 아니든, 나는 그 삶을 살고 싶다.

참고: 모든 이름은 가명입니다.

* HuffPost US의 I Gave Up On Love, And It Was One Of The Best Decisions I Ever Made를 번역한 것입니다