'배우자 폐위 사태'가 극명하게 드러내는 태국 왕권의 변화

BBC 영상 캡처 시니낫 웡라치라파크디에게 성유를 발라주는 와찌랄롱꼰 국왕.

위 사진은 지난 7월 시니낫 웡라치라파크디가 태국 국왕 마하 와찌랄롱꼰 국왕으로부터 ‘차오 쿤 프라’의 계급을 받는 장면이다. ‘차오 쿤 프라’는 ‘왕의 배우자’란 뜻으로 우리 식으로 하면 사실상 후궁을 뜻한다. 이 계급을 받는 건 왕가의 일원이 됐다는 의미다. 그러나 ‘왕비’의 지위와는 멀다. 왕이 성유를 바를 때면 왕을 알현한 이는 이런 자세를 취한다. 하체를 바닥에 대고 거의 엎드리듯 허리 위의 상체를 든다. 위 사진에서 와찌랄롱꼰 왕의 뒤에 앉아 왕의 새로운 배우자를 바라보는 사람이 네 번째 왕비인 수티다 와찌랄롱꼰이다. 그 누구도 예외는 없다. 왕이 성유를 발라 줄 때는 모두 이런 자세를 취한다. 태국에서 아직 입김이 세다는 군부마저 그렇다. 아래는 육군참모총장 출신의 태국 총리 쁘라윳 짠오차가 와찌랄롱꼰 왕을 경배하는 모습이다. 한없이 낮다.

Thailand's Prime Minister Prayut Chan-O-Cha (L) paying respect to Thailand's King Maha Vajiralongkorn (C) while Queen Suthida looks on following the coronation ceremony at the Grand Palace in Bangkok.

공주라고 예외는 없다. 파차라끼디아퍄 마히돌 공주가 왕을 알현하고 있다.

Thailand's King Maha Vajiralongkorn anointing his daughter Princess Bajrakitiyabha Mahidol while Queen Suthida looks on during a ceremony at the Grand Palace in Bangkok.

시리완나와리 나리랏 공주 역시 마찬가지다.

Thailand's King Maha Vajiralongkorn anointing his daughter Princess Sirivannavari Nariratana while Queen Suthida looks on during a ceremony at the Grand Palace in Bangkok.