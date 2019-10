[월드컵 지역예선] 한국이 스리랑카를 8대 0으로 크게 이겼다

JUNG YEON-JE via Getty Images South Korea's Son Heung-min (R) celebrates his goal with teammates against Sri Lanka during their World Cup 2022 Qualifying Asian zone Group H football match between South Korea and Sri Lanka in Hwaseong on October 10, 2019. (Photo by Jung Yeon-je / AFP) (Photo by JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images)

한국 축구 대표팀이 2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르 월드컵 아시아지역 2차 예선에서 스리랑카를 대파하고 2연승을 달렸다. 파울루 벤투 감독이 이끄는 축구 대표팀은 10일 오후 8시 화성종합경기타운 주경기장에서 열린 대회 조별리그 H조 2차전 스리랑카와의 홈 경기에서 8-0으로 대승을 거뒀다. 1차전 투르크메니스탄전(2-0) 승리에 이은 2연승이자 벤투 감독이 지난해 8월 부임한 이래 가장 큰 점수 차 승리다. 지난 2015년 9월3일 라오스전(8-0) 승리 후 4년 만에 따낸 8-0 승리이기도 하다. 이날 벤투 감독은 손흥민, 김신욱, 황희찬을 최전방에, 이강인, 남태희, 백승호를 2선에 포진시켰다. 포백은 홍철, 권경원, 김민재, 김문환으로, 골키퍼 장갑은 조현우가 꼈다. 첫 골은 전반 11분 만에 손흥민으로부터 나왔다. 중앙에서 공을 잡은 이강인이 측면으로 파고드는 홍철에게 절묘한 침투 패스를 넣어줬고, 이를 홍철이 원터치로 손흥민에게 연결했다. 손흥민은 페널티 박스 앞에서 공을 받아 침착하게 오른발로 골을 넣었다. 전반 18분에는 추가골이 터졌다. 후방에서 헤딩으로 걷어낸 공을 왼쪽 측면에서 손흥민이 수비수와의 경합에서 빠른 스피드로 따냈고, 페널티 박스 안으로 쇄도하던 김신욱에 연결, 김신욱이 마무리하면서 2-0으로 달아났다. 3분 뒤인 전반 21분 코너킥 상황에서는 황희찬이 빛났다. 이강인이 왼쪽 측면에서 감아올린 크로스를 황희찬이 헤딩슛으로 연결하며 그대로 스리랑카의 골망을 갈랐다.

