영국 조지 왕자가 엄마 아빠와 함께 처음으로 축구장을 찾았다

영국 조지 왕자에게 5일(현지시각)은 잊을 수 없는 날이었다. 어느덧 여섯 살이 된 조지 왕자는 이날 잉글랜드 프리미어리그 8라운드 경기가 열린 캐로우 로드에 모습을 드러냈다. 잉글랜드 프로축구 리그의 원년 멤버 중 하나인, 144년의 역사를 자랑하는 아스톤 빌라를 응원하기 위해서였다. 자주색 유니폼을 입은 조지 왕자는 윌리엄 왕자(아빠), 케이트 미들턴(엄마)과 함께 관중석에서 경기를 지켜봤다. 동생 샬럿 공주도 자리를 함께 했다.

조지 왕자가 축구장에 등장한 건 이번이 처음이라고 영국 언론들은 전했다. 부친 윌리엄 왕자는 2006년부터 잉글랜드 축구협회 명예회장을 맡고 있으며, 아스톤 빌라의 열렬한 팬으로 유명하다. 1승 2무 4패, 8득점 11실점으로 강등권인 18위에 머물러 있던 아스톤 빌라는 이날 원정 경기에서 모처럼 대량 득점에 성공하며 홈 팀 노리치시티를 5대 1로 완파했다. 왕위 계승 서열 3위인 조지 왕자는 골이 터질 때마다 기쁨을 감출 수 없었다.

조지 왕자는 미처 몰랐겠지만, 사실 윌리엄 왕자는 오래 전부터 이런 날이 올 줄 알고 있었던 게 분명하다. 다음은 2013년 10월 FA 창립 150주년 기념 공식 인터뷰에서 윌리엄 왕자가 당시 생후 3개월째이던 윌리엄 왕자에 대해 한 말이다. 질문 : 가까운 미래에 (아스톤 빌라 홈 구장) 빌라 파크에서 왕자님과 아드님을 볼 수 있을까요? 윌리엄 왕자 : 빌라가 맨유(맨체스터 유나이티드)를 격파할 때, 아들도 그 자리에 있을 겁니다.” 상대 팀이 맨체스터 유나이티드는 아니었지만, 어쨌거나 그의 ‘예언’이 실현된 셈이다.

물론 조지 왕자가 성장하면서 응원하는 팀을 갈아탈 가능성도 배제할 수는 없다. 우선 엄마인 케이트 미들턴은 2015년 한 자선행사에서 자신이 사실 ‘첼시 팬’이라고 밝힌 바 있다. 조지 왕자의 증조할머니인 엘리자베스 2세 여왕이 남모르게 아스날을 응원해왔다는 루머 역시 여러 차례 떠오른 바 있다.

일례로 유명한 아스날 팬이자 이 지역을 지역구로 둔 제러미 코빈 노동당 대표는 2016년 의회 연설 도중 여왕의 90세 생일을 축하하며 ”많은 지역 주민들은 여왕이 사실 은밀한 구너(아스날 팬의 애칭)라는 의견을 비밀리에 가지고 있다”고 밝힌 바 있다. 실제로 여왕은 2006년 아스날의 신축 경기장 공식 개장을 알리기도 했다. 다만 당시 등 통증으로 개장식에는 남편 필립 공이 대신 참석했다. 조지 왕자의 삼촌인 해리 왕자 역시 2015년 한 행사에서 ”왕실 식구 대부분은 아스날 팬”이라고 말한 것으로 알려졌다.