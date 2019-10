이 남성은 무고한 형을 오인사살한 경찰관을 포옹해주었다

POOL New / Reuters With her new Bible in hand, former Dallas police officer Amber Guyger leaves the 204th District Court for jail after receiving a hug from Botham Jean's brother Brandt Jean at the Frank Crowley Courts Building in Dallas, Texas, US. October 2, 2019. Tom Fox/Pool via REUTERS MANDATORY CREDIT

작년에 흑인 남성의 집에 들어가 오인 사살한 댈러스 전 경찰 앰버 가이거(31)가10월 2일 10년형을 받았다. 아파트 3층에 살던 가이거는 실수로 4층에 있는 보탐 솀 진(26)의 집에 들어가 자신의 집에 들어온 무단침입자로 착각하고 사살했다. 가이거는 무죄를 주장했다. 태미 켐프 판사는 배심원단에게 진의 죽음이 계획되지 않은 ‘순간적 분노’(sudden passion)의 결과(2~20년형)가 아니라고 생각할 경우 5~99년형을 내리라고 지시했다. 배심원단은 한 시간 반 동안 의논한 끝에 “우리 배심원단은 피고가 순간적 분노의 즉각적 영향에 있었고 탐 진의 죽음을 의도하지 않았다고 만장일치로 결론내렸다”고 밝혔다. 검찰은 최소 28년형을 요구했다. 진의 나이에 맞춘 것이었다. 가이거는 형기의 절반인 5년을 채운 뒤에야 가석방 자격을 얻을 수 있다. 가이거의 형이 너무 가볍다고 생각한 이들은 법원 밖 복도에서 “정의가 없다면 평화도 없다”(No justice, no peace)라는 구호를 외치며 항의했다. “10년? 10년은 모욕적이다.” 한 여성의 외침이었다.

POOL New / Reuters Botham Jean's brother Brandt Jean delivers his impact statement to Amber Guyger following her 10-year prison sentence for murder at the Frank Crowley Courts Building in Dallas, Texas, U.S. October 2, 2019. Tom Fox/Pool via REUTERS. MANDATORY CREDIT

보탐 진의 동생 브랜트 진은 가이거를 용서한다며, 가이거가 삶을 예수에게 바치길 바란다고 말했다. 가이거가 감옥에 가야 한다고 생각하지 않는다고 말하며 가이거에게 다가가 포옹하기도 했다. “당신에게 가장 좋은 결과를 바란다. 보탐이 당신에게 원할 것이 바로 그거라는 사실을 알기 때문이다. 그리고 가장 좋은 것은 당신의 삶을 그리스도에게 바치는 거라고 생각한다.” 브랜트 진의 말이었다. 포옹 후 켐프는 자리에서 내려와 가이거에게 자신의 성경을 주며 읽으라고 했다. 그리고 켐프는 가이거를 포옹했는데, 평결에 관심을 가진 이들에게는 논란이 된 행동이었다.

POOL New / Reuters Botham Jean's younger brother Brandt Jean hugs former Dallas police officer Amber Guyger after delivering his impact statement to her following her 10-year prison sentence for murder at the Frank Crowley Courts Building in Dallas, Texas, U.S. October 2, 2019. Tom Fox/Pool via REUTERS MANDATORY CREDIT