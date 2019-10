황교안의 "내 목을 치고 멈춰라"를 영어로 번역한다면?

″나의 목을 치고 멈춰라”라는 황교안 대표의 말에는 여러 속뜻이 담긴 듯 보인다. 모든 것이 자기 책임이라는 말에서는 자신이 자유한국당의 ‘최종보스‘이고, 그러니 자신만이 자유한국당을 지키는 사람이라는 뜻이 있다. 자신의 목을 치라고 한 것은 검찰에게 한 것이 아니라 자유한국당 지지자에게 한 이야기에 가깝다. ‘우리가 탄압을 받고 있으니 우리를(그리고 나를) 안쓰럽게 봐달라는 것‘, 혹은 ‘나를 자유한국당의 진짜 리더로 봐달라’는 것이 진짜 속뜻으로 보인다. 쉽게 번역해보면 아래와 같다.

“Please take a pity on us(and me of course), as we are being oppressed. ”

“Please see me as a responsible leader.”