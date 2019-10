JIM WATSON via Getty Images A White House staff member calls for no more questions after US President Donald Trump (L) signed Section 201 actions to impose tariffs in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on January 23, 2018. / AFP PHOTO / JIM WATSON (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)

미국 정부 관계자들이 공개 범위를 제한한 도널드 트럼프 대통령과 외국 관료들과의 대화 녹취록 및 메모는 리처드 닉슨 대통령의 ‘비밀 백악관 테이프’와도 같다. 대통령 탄핵을 시도하는 의원들이 손에 넣고 싶어하는, 큰 타격을 줄 수 있는 정보가 담겨있을지도 모를 자료들이라는 점에서다. 이미 공개된 트럼프와 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 통화 녹취록 요약본에 따르면, 트럼프가 직위와 미국의 국제적 지위를 활용해 자신의 재선을 돕기 위한 수사를 외국 정부에 요청한 사실이 드러났다. 8월12일자로 접수된 내부고발자의 고발장에 의하면, 백악관은 트럼프와 젤렌스키의 통화 요약본을 “비밀 첩보 활동 등 암호화되는 수준의 정보 보관을 위한 별도의 컴퓨터 시스템”으로 옮겼다. 내부고발자는 “이번 정부에서 대통령 녹취본이 안보상 민감해서가 아니라 단지 정치적으로 민감한 정보를 보호하려는 목적으로 암호화되는 수준의 시스템으로 옮겨진 게 ‘처음이 아니다’”라고 밝혔다. 이처럼 부적절하게 옮겨진 대화가 또 있는지 구체적으로 명시되지는 않았으나, 백악관 관계자들은 트럼프가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 모하메드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자, 러시아 외교관들과 나눈 대화 내용에 대한 접근권을 강력히 제한하거나 메모를 기록하지 않은 것으로 전해진다. 트럼프가 푸틴, 빈 살만과 나눈 통화 내용은 백악관 안에서도 강력히 그 접근이 제한되어 있다고 CNN은 보도했다. CNN에 의하면 저널리스트 자말 카쇼기가 이스탄불에서 사우디아라비아에 의해 살해된 직후 트럼프가 빈 살만과 통화한 내용의 녹취록이나 요약본은 만들어지지 않았다고 한다. 뉴욕타임스는 트럼프가 빈 살만, 살만 사우디 국왕, 칼리드 빈 살만 왕자와 나눈 통화 내용도 우크라이나 통화처럼 접근이 제한된 시스템으로 옮겨져 있다고 전했다. 또 트럼프가 제임스 코미 전 FBI 국장을 해고한 다음 날 백악관 집무실에서 러시아 관료들을 만난 자리에서 러시아가 2016년 대선에 개입했더라도 신경쓰지 않는다고 말했다는 워싱턴포스트 보도도 있었다. 이 회동의 기록 역시 “극소수의 사람들만 볼 수 있도록 제한되어 있다”고 한다.

우크라이나에 대한 트럼프의 행적으로 촉발된 탄핵조사를 이끄는 이들은 우크라이나 통화와 같은 서버에 들어있는 트럼프의 다른 대화들, 즉 정치적으로 민감한 대화들을 감추기 위해 접근이 제한된 다른 대화들을 살펴보고 있다. “푸틴 등 해외 정상들과의 대화가 본래 목적이 아닌 첩보 활동 보호를 위한 전자 (시스템의) 파일로 따로 분류되어 있다면, 그것들을 숨기고 은폐하기 위한 시도가 있다면, 우리는 이를 알아낼 것이다.” 하원 정보위원회를 이끄는 애덤 시프 하원의원(민주당, 캘리포니아)이 9월29일 NBC ‘밋 더 프레스’에 출연해 밝혔다. 젤렌스키와의 통화가 저장된 서버에 얼마나 많은 녹취록이 저장되어 있는지는 밝혀지지 않았다. 그 녹취록에 담긴 것들이 국가안보 관련 민감한 내용인지, 아니면 젤렌스키와의 통화처럼 그저 정치적으로 민감한 정보에 불과한 것인지도 알 수 없다. 그러나 백악관은 아직 알려지지 않은 다른 통화 내용들도 해당 서버로 옮긴 것으로 전해진다. 트럼프가 오스트레일리아, 멕시코 정상과 각각 나눈 통화 내용이 언론에 유출되자 백악관은 트럼프가 해외 정상들과 통화한 녹취록에 대한 내부 접근 제한을 강화했다. 푸틴 측 대변인은 9월30일 러시아 측의 허가 없이 백악관이 푸틴과의 대화 녹취록을 공개해서는 안 된다고 밝혔다.

