악명 높았던 짐바브웨 독재자 로버트 무가베가 사망했다

Anadolu Agency via Getty Images HARARE, ZIMBABWE - (ARCHIVE): A file photo dated July 29, 2018 shows Former President of Zimbabwe Robert Mugabe holds a press conference on Zimbabwean general election in Harare, Zimbabwe. Robert Mugabe has died aged 95 after battling ill health, it has been confirmed. (Photo by Mujahid Safodien/Anadolu Agency via Getty Images)

37년간 철권통치를 이어갔던 짐바브웨의 독재자 로버트 무가베가 95세를 일기로 사망했다. 갑작스런 군부 쿠데타와 의회 탄핵 절차 이후 사임한지 거의 2년만이다. 에머슨 음난가그와(76) 짐바브웨 대통령은 9월 6일에 트위터를 통해 조의를 표했다.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2) — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) September 6, 2019

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2) — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) September 6, 2019

짐바브웨 건국의 아버지인 로버트 무가베 전 대통령의 사망을 발표하게 되어 지극히 슬프다. 로버트 무가베는 해방의 아이콘이었으며, 범아프리카주의자였고 사람들을 해방시키고 힘을 주는데 일생을 바쳤다. 우리 나라와 대륙의 역사에 대한 그의 공헌은 결코 잊혀지지 않을 것이다. 그의 영혼이 영원히 평화롭게 잠들길 빈다.

PA Wire/PA Images File photo dated 19/4/1980 of the Prince of Wales receiving an Independence Medal from Robert Mugabe, the Prime Minister of the newly independent Zimbabwe, during a dinner at Government House, Salisbury. Mr Mugabe has died aged 95.

무가베 전 대통령은 1980년에 소수 백인의 통치가 끝난 뒤 권력을 잡고 종신 통치를 할 생각이라고 밝혔다. 1987년까지는 총리로, 그후 2017년 11월에 축출되기 전까지는 대통령으로 짐바브웨를 통치했다. 무가베는 죽을 때까지 아프리카에서 가장 큰 분열을 초래한 인물 중 하나로 남았다. 그는 37년간 집권하며 가난한 흑인 짐바브웨인들, 백인 농부들, LGBTQ에 대한 인권 유린을 조직했다는 비난을 받았다. 자원이 풍부한 짐바브웨가 빈곤에 빠져드는 동안 막대한 부를 축적했다는 비판도 인다.

Howard Burditt / Reuters President Robert Mugabe and new wife Grace leave the Kutama Catholic Church August 17, 1996 after exchaning their wedding vows. The couple were traditionally married shortly after the death of Mugabe's first wife Sally. The ceremony was attended by six thousand invited guests. REUTERS/Howard Burditt

중년까지의 삶 무가베는 1924년 2월 21일에 남로디지아(1923~1965년까지 짐바브웨의 명칭)의 즈빔바에서 태어났다. 영국이 식민지화한지 4개월 뒤의 일이었다. 7개의 학위를 가진 그는 1951년에 첫 학위를 따고 교사로 일하기 시작했다. 1958년 가나에서 교사로 일하던 무가베는 아내가 될 동료 교사 사라 ‘샐리’ 헤이프론을 만났다. 영국 식민지였던 가나에서 독립의 결실을 목격한 그는 마르크스주의자가 되기로 한다. 무가베는 1960년에 남로디지아로 돌아와 식민지 정부가 흑인 수천 가구를 거주지에서 쫓아냈음을 알게 된다. 그 해에 마르크스주의 이상을 내세우며 독립 운동을 시작한다. 민주당 홍보담당으로 선출된 그는 소수 백인 통치 종식과 흑인의 권리 증진을 추구했다. 인종차별과 분리를 강화하는 법을 철폐하자는 운동 등이었다. 무가베와 헤이프론은 1961년에 결혼했다. 그 해, 영국이 민주당 금지 조치를 내리자 무가베는 게릴라 전쟁을 이끌어 사상자를 냈다. 1963년에는 동아프리카의 탄자니아에서 다른 저항조직 ZANU(Zimbabwe African National Union)를 만들었다. 백인 통치에 반대한다는 이유로 영국은 곧 ZANU를 불법화했다. 무가베는 ‘체제 전복적 발언’을 했다는 이유로 1964년에 남로디지아에서 체포되어 10년형을 받는다. 1966년에 헤이프론과 낳은 유일한 아이 나모드제니이카가 말라리아로 3세에 사망했을 때도 당국은 장례식 참석을 허락하지 않았다.

ALEXANDER JOE via Getty Images Zimbabwean President Robert Mugabe looks on during his inauguration and swearing-in ceremony on August 22, 2013 at the 60,000-seater sports stadium in Harare. Veteran Zimbabwean President Robert Mugabe was sworn in as Zimbabwe's president for another five-year term before a stadium packed with tens of thousands of jubilant supporters. AFP PHOTO / ALEXANDER JOE / AFP PHOTO / ALEXANDER JOE (Photo credit should read ALEXANDER JOE/AFP/Getty Images)

Philimon Bulawayo / Reuters Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa arrives for talks with leaders of opposition parties in Harare, Zimbabwe, February 6, 2019, REUTERS/Philimon Bulawayo