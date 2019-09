좋아요 4백만개 달린 BTS 정국의 삽겹살 노래를 영어로 바꿔봤다

BTS 정국이 ‘이제 곧 밥을 먹을 거다’라는 내용의 노래를 무반주로 불러 트위터에 올렸다. 총 4개로 나눠진 트윗은 각각 좋아요. 100만 개씩을 받았다. 댓글만 31만개 이상 달린 이 노래의 가사는 이렇다.

Translation for English-speaking ARMY.

My ARMY, what are you up to now? I’m about to have a meal.

I ordered samgyeobsal(grilled pork belly). Everyone, let’s have samgyeobsal together.

I’ll post a pic after I finish this. You post pics too plz, wo wo wo wo.

After that I’ll write a tweet and hit the bed. Wish you a nice dinner and sweet dreams~ oh oh.