홍콩 10개 대학 학생회가 동맹휴학에 돌입했고, 중고생들도 시위에 나서다

ASSOCIATED PRESS A woman wears a face mask and a sticker reading "Add oil Hong Kong people" during a demonstration at Edinburgh Place in Hong Kong, Thursday, Aug. 22, 2019. High school students thronged a square in downtown Hong Kong Thursday to debate political reforms as residents gird for further anti-government protests. (AP Photo/Vincent Yu)

홍콩에서 주말 내내 경찰과 시위대가 격렬한 충돌을 일으킨 데 이어 오늘(2일)은 노조 총파업과 학생들의 동맹휴학이 예고돼 있다. 의료·항공 등 21개 부문 노동자들은 2일과 3일 총파업을 예고했다. 홍콩의 주요 10개 대학 학생회도 오늘부터 2주간 동맹 휴학에 돌입한다. 수업 보이콧에 나선 것은 대학생들뿐만이 아니다. 수천명의 중고등학생들도 개학 첫날인 이날 학교에 가는 대신 단체로 시위에 동참할 예정이다.

