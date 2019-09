팝스타 저스틴 비버가 방탄소년단(BTS) 멤버 정국의 생일을 축하했다.

1일(한국시간) 비버는 자신의 트위터에 ”생일 축하해, #정국. 그들은 아직 준비가 안 됐어. 이제 이 트윗이 난리 나는 걸 지켜봐(Happy Bday #JUNGKOOK. They ain`t ready. Now watch this tweet go crazy)”라는 글을 남겼다.

저스틴 비버의 말대로 이 트윗은 게시 7시간여 만인 오후 2시, 22만8천회 리트윗됐으며 57만개의 ‘좋아요’를 받았다.