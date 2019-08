그린란드의 얼음이 빠른 속도로 녹고 있다. 전세계에 보내는 경고다

얼음 절벽의 높이는 70~100미터에 달한다. 그 앞에는 헬하임에서 떨어져 나온 다양한 모양의 흰 해빙, 눈, 빙산들이 넓게 펼쳐져 있다. 흰 눈과 얼음 곳곳에는 물이 고여있는데, 거의 형광색에 가까운 푸른 물은 유리 세정제를 떠올리게 한다.

파일럿 마르틴 노레고르가 빙하가 곤죽처럼 부서져 있는 곳에 착륙을 시도하며 흙이 섞인 얼음이 있는 곳을 찾는다. 헬리콥터가 내려앉을 수 있을 정도로 견고한 곳이라는 의미이기 때문이다. 새하얀 얼음 밑에는 깊은 크레바스가 숨어있을 수도 있다. 그럴 경우 추락하여 싸늘한 죽음을 맞게 된다.

홀랜드 팀은 내려서 레이더와 GPS를 설치한다. 얼음의 움직임을 추적하고 빙하의 취약한 부분을 공격하는 따뜻한 열대 바닷물이 왜 표면으로 올라오고 있는지를 밝히기 위해서다.

“빙하가 만들어지려면 아주 오랜 시간이 걸린다. 수천 수만 년이 필요하다. 하지만 부서지거나 파괴되는 속도는 상당히 빠르다.” 홀랜드의 말이다.

홀랜드는 NASA의 윌리스와 마찬가지로 북미의 멕시코 만류 등에서 흘러오는 따뜻한 바닷물이 그린란드 얼음을 녹이는데 있어 생각했던 것보다 큰 역할을 하고 있는 게 아닌가 생각한다. 그게 사실이라면 지구에게 있어 좋지 않은 소식이다. 과거 추정보다 얼음이 더 빨리, 더 많이 녹고 해수면 상승폭도 더 커질 것이기 때문이다. 윌리스는 2100년까지 그린란드의 얼음만으로도 1미터 이상의 해수면 상승을 초래할 수 있을 것이라고 한다.

그러므로 해수면 위의 공기, 해수면 아래의 물이 어떤 역할을 얼마나 하는지를 꼭 알아야 한다.

“우리는 빙하 예보를 원한다.” 홀랜드의 말이다.

외진 이 곳에서는 수 킬로미터 떨어진 곳의 소리도 들린다. 몇 분마다 천둥소리와 비슷한 소리가 희미하게 들려오는데, 그건 천둥이 아니라 얼음이 갈라지는 소리다.

헬리콥터로 40분 정도 떨어진 작은 도시 쿨루수크의 무구 우투아크는 자기가 어렸을 때는 겨울이 10개월씩 지속되기도 했지만 이젠 5개월만에 끝나기도 한다고 말한다. 그린란드 4위의 개썰매 선수인 그로선 중요한 일이다. 23마리의 개를 달리게 해야 하기 때문이다.

여름에는 경주를 할 수 없지만 개들에게 먹이는 주어야 한다. 그래서 우투아크와 친구들은 소총을 들고 작은 배 몇 척으로 고래 사냥에 나선다. 성공하면 개들은 고래고기를 먹을 수 있다. 오늘은 사냥에 실패했다.

“겨울이 없어져서 사람들이 개들을 없애고 있다.” 율린의 말이다. 그는 인근 도시 타실라크의 호텔에서 관광객들을 위한 개썰매 팀을 운영했지만 이젠 불가능해졌다.

유스투스 파울센(58) 쿨루수크 시장은 빙하가 많이 녹고 얼음이 줄었으며 기온이 올라갔고, 자신이 어렸을 때와는 많이 달라졌다고 말한다. 배 연료가 더 많이 들어가지만 그건 괜찮다고 한다.

“우리도 여름을 가질 수 있어서 좋다.” 파울센의 말이다.

그러나 베이스캠프에서 헬하임 빙하를 바라보는 홀랜드는 더 큰 그림을 보고 있다. 좋지 않다고 한다. 이곳을 위해서도, 지구 전체를 위해서도 좋지 않다.

“행성에는 여기저기 빙하가 있는 편이 좋다.” 홀랜드의 말이다.

