20대 최애지만 작품이 비싸 한국에 못 오는 작가

#3. 버락 오바마 집무실에는 에드워드 호퍼의 그림이 걸려있었다 버락 오바마 대통령은 에드워드 호퍼의 그림을 보고 있다. 작품은 위에서부터 2014년 2월 7일, 에드워드 호퍼의 그림 두 점이 백악관 대통령 집무실에 걸렸다. 대통령과 가족들에겐 백악관을 꾸밀 작품의 선택권이 주어지는데, 버락 오바마 전 미 대통령은 에드워드 호퍼의 작품을 원했다. 호퍼 작품의 최대 소장관인 ‘휘트니 미술관(Whitney Museum)’은 고심 끝에 <콥의 헛간(Cobb's Barns, South Truro),1930-1933>과 <벌리 콥의 집(Burly Cobb’s House), 1930-1933>을 대여한다. 사우스 트루로(South Truro)라는 한적한 시골을 배경으로 그려진 두 작품은 강한 햇빛과 깊은 그림자, 널따란 하늘, 초록빛 평원 위 단조로운 집 등을 담아내 미국적인 풍경을 그려냈다고 평가받는다. 그리고 가장 미국적인 풍경은, 미국을 상징하는 장소에서 오바마가 임기를 마칠 때까지 함께 했다.

#4. 호퍼는 프랑스인마저 매혹시킨 미국 작가다 호퍼의 회고전이 열렸던 2012년 10월 8일, 프랑스 파리 그랑팔레에서 한 여성이 마스터피스라 불리는 을 보고 있다. (AP Photo/Francois Mori) 미국인이 가장 사랑하는 작가이자 사실주의의 대표주자로 평생 뉴욕에서 살았던 호퍼. 아이러니하게도 스스로를 ‘인상파의 후예’라고 지칭하며, 프랑스인의 열렬한 지지를 받는다. 몇 해 전 파리 그랑팔레(Grandpalais)에서 열린 호퍼의 전시회는 3개월 만에 80만 명이 방문하는 기록을 세우기도 했다. 추운 날씨에도 불구하고 미술관 밖까지 줄을 설 정도로 사람들은 열광했다. 평소 미국을 예술적으로 뒤떨어진 나라로 치부하는 콧대높은 프랑스인이 인정한, 아주 드문 미국 작가라 할 수 있다.