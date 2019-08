남편과 나는 교육이 가난의 탈출구라고 믿었다. 지금은 학자금 빚이 8억이다

아메리칸 드림에는 희생이 필요하다. 우리는 사랑과 가족을 포기할 수는 없었다. 내 부모님은 부부가 아니었다. 나는 반만 피가 섞인 남매들이 있는 두 집을 오가며 살았다. 나는 내가 가진 적이 없는 모습의 가족을 만들 결심이었다. 내 생각에 미국 문화는 사람의 가치를 숫자로 평가하는 것 같다. 숫자란 신용등급, 월급, 은행 잔고다. 내가 보기에 사랑은 많이들 원하지만 절충이 가능하다고 여겨지는 것 같다. 내가 숫자 기준에 따라 산다면 내 삶은 끝났을 것이다. 하지만 우리가 신과 서로를 향해, 또한 아이들에게 가지고 있는 사랑이 오티스와 나의 희망을 지켜주었다.

오랜 꿈이 다시 솟구쳐 오티스는 마지막으로 치대에 지원했다. 2019년 2월 27일에 합격했다. 아메리칸 드림은 돈이 많이 든다. 오티스가 졸업할 때면 우리 가족의 학자금 대출 총액은 71만8천 달러(한화 약 8억 6300만원)에 달할 것이다. 그러니 버니 샌더스가 당선된다면 학자금 대출 1조6천만 달러를 전부 탕감해주겠다는 계획을 발표했을 때 내가 얼마나 흥분했겠는가.

남편과 나는 각자의 가문에서 처음으로 대학에 간 사람들이다. 4년제 대학교에 가겠다는 건 우리 둘 다에게 있어 가벼운 결정이 아니었다. 교육은 빈곤의 탈출구였다. 이제 남편은 치대 1학년생이다. 그가 돈을 벌 수는 있지만, 우리는 지금도 엄청난 빚을 지고 있다. 전문 의료인으로 받는 월급도 우리를 구해줄 수 없다. 궁핍함에서 벗어나려 했던 우리는 다시 가난으로 돌아가고 있는 것 같다.

미국은 평균 학자금이 세계에서 가장 높은 나라다. 미국은 기회의 땅이기도 하지만 빈곤의 모래구덩이에서 기어나오려면 엄청난 대가를 치러야 한다. 미국에선 아무것도 공짜가 아니다. 오티스와 나는 가난했지만, 미국 시민으로서 열심히 일하고 성공을 거둘 기회를 가졌다. 대학원에 들어가는 것은 불확실한 모험이었다. 남편이 치대에 들어가기까지의 길은 경쟁이 심했고 비용이 많이 들었다. 성공을 향해 올라가는 우리의 사다리는 미끄러웠다.

현재 우리는 두 아이들에게 유익한 삶을 제공해주길 간절히 원하고 있다. 우리 지역 사회에 기여하고, 동네 상점과 기업들을 지원하고 부모님을 돕고 싶다. 일하고 가족을 돕는 우리를 국가가 도와주길 기대했다. 그렇지만 비싼 학비와 높아지는 이자율이 우리의 발목을 잡는다. 나는 미국인들은 꿈을 주입받은 다음 그 꿈을 추구한다는 이유로 고통을 받는다고 생각한다.

우리 나라가 서로에게 공감하는 법을 배우고, 금전적 소득보다는 시민을 더 아끼는 나라가 되길 바란다. 미래가 밝아보여야 할 테지만, 지금의 삶은 어두운 터널 속에서 겪는 러시아워 혼잡과 닮았다. 남편과 나는 많은 고생을 경험했고, 인내를 갖고 그 장벽들을 극복했다. 우리 학자금 대출이 탕감되든 아니든, 우리는 평화를 찾았고 천천히 갚아나갈 것이다. 빚을 피할 수 없다 해도 우리의 삶이 빚에 의해 지배받지는 않는다. 우리가 행복해지지 못하게는 하지 못한다.

