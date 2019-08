트럼프 정부가 미국 영주권·비자 신청 자격을 강화했다

The Washington Post via Getty Images

허프포스트가 입수한 7월 24일자 서한에 의하면, 밥 퍼거슨 워싱턴주 법무장관(민주당) 등 18명의 주 법무장관들은 국토안보부가 퍼블릭 차지 규정 변화에 따른 비용 추정에 ‘전적으로 실패했다’고 주장했다. 이들은 이번 개편안이 주민들에게 끼칠 ‘심각한 영향에 대한 중대한 우려’를 해소할 방안을 마련하기 위한 회의 소집을 국토안보부에 촉구했다. 이들은 이 규정이 주와 주민들의 경제에 ‘광범위한 피해’를 줄 것이라고 주장했다. 건강보험, 의료, 식량과 현금(지원금) 혜택을 잃게 된다는 것이다.

주 법무장관들은 “이대로 개편안이 시행된다면 전체적인 경제 생산량 감소, 노동자 임금 하락, 우리 주의 일자리 감소가 일어날 것”이라고 적었다. 그러나 관리예산처는 법무장관들의 회의 소집 요청을 받아들이지 않았다.

퍼거슨은 “법적 대응 가능성을 알아보고 있다”며 “일어날 수도 있는 소송에 적극적으로 대비”하고 있으며 ”각 주의 정부가 이 문제에 대한 법적 대응에 나설 것이라고 믿는다”고 허프포스트에 밝혔다.

볼티모어 시정부와 비영리 공공정책 단체 ‘데모크라시포워드’는 2018년 11월 퍼블릭 차지 규정 변경 시도에 대해 도널드 트럼프 대통령과 국무부를 고발했다. 규정 변화로 인해 합법적으로 체류하고 있는 이민자와 귀화 시민들이 필요로 하며, 신청 자격이 있는 복지 혜택을 받지 못하게 할 것이라는 사실을 알면서도 트럼프 정부가 이를 밀어붙인다는 이유였다.

* 허프포스트US의 The Trump Administration Just Made It Harder To Apply For Green Cards And Visas를 번역, 편집한 것입니다.