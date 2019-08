뉴질랜드 테러 이후 지금까지 1만정 넘는 총기가 반납됐다

Handout via Getty Images

Handout via Getty Images 뉴질랜드 경찰이 공개한, 반납된 총기들의 모습.

Hagen Hopkins via Getty Images

Hagen Hopkins via Getty Images 뉴질랜드 경찰은 금지 조치가 내려진 총기를 회수하기 위해 정부 예산을 들여 총기를 매입하는 정책을 실시하고 있다.

백인 국수주의자로 알려진 총격범이 크라이스트처치의 모스크 두 곳에서 총기를 난사해 모두 51명의 목숨을 앗아간 지 6일 만에 저신다 아던 총리는 군대식 반자동 소총을 금지하고, 대형 탄창 및 범프스탁 같은 개조장치 등의 판매를 불법화하겠다는 계획을 발표했다.

아던 총리는 금지된 총기를 회수하기 위해 총기 매입 정책을 도입했다. 2억달러 넘는 예산이 소요될 것으로 추산된다.

480만여명이 살고 있는 뉴질랜드에는 120만정의 총기가 있는 것으로 추정된다.

호주 역시 1990년대에 태즈매니아에서 35명의 목숨을 앗아간 총기난사 사건 이후 총기 매입 의무화 정책을 시행해 65만정 넘는 총기를 회수한 바 있다.

미국에서는 조 바이든 전 부통령과 베토 오루크 전 하원의원(텍사스) 등이 연방정부 차원의 총기 매입 정책 도입을 요구하고 있다.

* 허프포스트US의 New Zealand Gun Owners Surrender Over 10,000 Firearms After Christchurch Attack을 번역, 편집한 것입니다.