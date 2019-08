Mnet ‘아이돌학교’ 출신 솜혜인이 '커밍아웃' 했다

솜혜인은 지난 2017년 방영된 Mnet ‘아이돌학교’에 출연한 연습생이었다. 당시 솜혜인은 1회에서 자진 퇴교했다. 이후 몇몇 뮤직비디오에 출연했고, 지난 5월에는 싱글 앨범을 공개했다. 그리고 7월 31일 솜혜인은 인스타그램을 통해 커밍아웃 했다.

7월 31일 솜혜인은 “사실 나에겐 아주 아주 아주 예쁜 여자친구가 있어요. I’m bisexual. And I have girlfriend!”라고 적었다. 이어 8월 11일에는 “나의 예쁜 그녀. My lovely girl”란 글과 함께 한 여성과 함께 찍은 사진을 공개했다. 두 사람은 손을 꼭 잡고 있었다. 이 내용이 기사화 된 후에는 또 다시 ”커밍아웃이 맞다”고 적었다.