몸에 좋은 선탠이란 없다

흔한 오해

태닝에 대한 오해 외에도 흑색종에 대한 오해가 아주 많다고 시르는 말한다.

· 햇볕을 쬐는 것은 비타민 D를 얻는 가장 좋은 방법이다?

시르는 이것은 “사라지지 않는 도시 괴담”이라며, 식사나 보조제를 통해 비타민 D를 얻어야 한다고 말한다.

· 선크림에는 해로운 성분이 들어있다?

이런 믿음 때문에 선크림을 바르지 않거나 직접 만들어 쓰는 사람들이 있다.

· 맑은 날이 아니면 선크림을 바를 필요가 없다?

구름은 자외선을 막아주지 않으므로, 구름이 낀 흐린 날에도 피부가 상할 수 있다. 겨울의 맑은 날도 여름과 마찬가지로 피부를 상하게 할 수 있으므로 겨울에도 바르는 것이 좋다.

· 흑색종은 즉시 식별 가능하다?

없던 점이 생기지 않았는지 늘 확인하라고 시르는 말한다.

예방

흑색종 발병 위험을 줄일 수 있는 쉬운 방법들이 있다.

· 선크림을 발라라. 선탠 로션이나 SPF가 있는 모이스쳐라이저가 아닌 진짜 선크림을 발라라. 아주 맑은 날만이 아니라 언제나, 온몸에 발라라.

· 가능하다면 정오부터 오후 4시 정도의 가장 더운 날에는 외부 활동을 삼가라.

· 모자를 써라.

· 가능하다면 그늘에 있어라.

시르는 피부 보호 습관은 쉽게 가질 수 있다고 한다. “우리는 건강식, 건강 제품, 운동에 돈을 많이 쓴다. 피부에도 신경을 써야 한다.”

* HuffPost CA의 Melanoma Experts Say There’s No Such Thing As A Healthy Tan을 번역한 것입니다