'에잇챈'은 어떻게 미국의 폭력 극단주의자들의 양성소가 되었나?

Mario Tama via Getty Images

Mario Tama via Getty Images 총격 사건이 일어난 텍사스 엘패소의 월마트 인근 한 교회에서 지난 5일 주민들이 희생자를 추모하고 있다.

ANTHONY WALLACE via Getty Images

ANTHONY WALLACE via Getty Images 지난 3월 18일 한 아이가 크라이스트처치의 희생자들을 기리며 기도하고 있다.

SANDY HUFFAKER via Getty Images

SANDY HUFFAKER via Getty Images 에잇챈 사용자가 한 여성을 죽인 포웨이의 시나고그 앞. 지난 4월.

책임을 지지 않는다

완전히 익명으로 운영되다 보니 에잇챈에서는 누가 어떤 글을 올리는지 알기가 거의 불가능하다. 그래서 비도덕적인 글들을 올려도 자신의 정체가 발각될 가능성이 낮아 트롤들이 활동하기 이상적인 환경이다. 그래서 에잇챈에는 외국인혐오, 인종차별, 퀴어혐오, 여성혐오, 이슬람혐오, 특정인에 대한 괴롭힘과 위협이 올라온다.

소셜 미디어 대기업들 대부분이 폭력적이며 증오에 찬 메시지가 퍼지는 것을 막는데 어려움을 겪었지만, 페이스북 등은 가짜 계정, 익명 계정들을 단속하여 유저가 정체를 숨기고 포스팅하는 것을 어렵게 만들었다.

에잇챈은 다른 온라인 중재자와 마찬가지로 제 3자 콘텐츠에 대한 책임을 지지 않는다. 유저들이 올린 포스팅 때문에 법적 문제를 겪지 않는다는 의미다. 사이버 괴롭힘 전문가들은 1996년에 생긴 통신품위법의 230조가 온라인 상의 학대를 가능하게 한다고 오래 전부터 주장해 왔으나, 언론의 자유를 주장하는 측에서는 검열을 방지하기 위해 필요하다고 맞선다. 한편 극단주의자들은 계속해서 온라인에서 모여 자유롭게 살인을 계획하며 서로를 고무하고 있다.

에잇팬 유저들은 이미 엘패소 용의자를 ‘성인’이라고 칭하고 있다. 여러 해 전 증오에 기반한 다중 살인을 저지른 사람들은 지금까지도 영웅이라고 칭송받고 있다. 일부 살인자들은 테러를 저지르기 전 증오를 담은 메시지나 선언문을 에잇챈에 남기기도 했다. 최근 미국내 테러리스트들 상당수는 공격 전에 에잇챈 등의 사이트를 방문했다고 캘리포니아 주 샌 버나디노 증오와 극단주의 연구 센터가 최근 낸 보고서에서 밝히고 있다.

억제되지 않은 온라인 증오와 사전에 계획된 오프라인 폭력 사이의 관계에 대한 연구는 많이 이루어졌으나, 법적 개혁 외에는 에잇챈 등의 디지털 소굴에 대처할 방법이 거의 없다. 증오 사이트 연결을 막기 위해 해커들이 디도스 공격을 했던 사례가 있었다. 그러나 에잇챈은 정치적으로 ‘중립적’이라고 자처하는 테크 대기업 클라우드페어로부터 거의 뚫을 수 없는 정도의 사이버보안을 받았다. 클라우드페어의 클라이언트 중에는 미국 외 테러리스트 단체도 있다.

폭력적인 네오나치 웹사이트 데일리 스토머 등이 조직한 2017년 유세에서 반 파시스트 운동가 헤더 하이어가 살해 당한 후, 클라우드페어는 데일리 스토머를 닫았다. 유례가 없었던 이러한 조치는 법적 또는 도덕적 의무에 의한 것이 아니라 대중의 엄청난 분노에 마지못해 반응한 것이었다.

클라우드페어는 4일에 에잇챈 서비스를 중단하겠다고 발표했다. 이번에도 피가 흘렀고 대중의 분노가 강렬해 클라우드페어에겐 선택의 여지가 없다시피 했다. 그리고 이번에도 너무 오래 걸렸다.

*해당 기사는 허프포스트 US의 ‘How 8chan Became A Breeding Ground For Violent Extremism’를 번역·편집한 것입니다.