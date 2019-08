미국 텍사스 엘패소 총기난사 사건 직전 '이민 반대' 선언문이 올라왔다

Associated Press

Associated Press 미국 연방수사국(FBI)가 공개한 텍사스주 엘패소 총기난사범 패르릭 크루시어스(21)의 사진. 그는 월마트에서 총기를 난사해 최소 20명의 목숨을 앗아갔다.

MARK RALSTON via Getty Images

MARK RALSTON via Getty Images 미국 수사당국은 텍사스주 남부 국경도시 엘패소에 위치한 월마트에서 벌어진 총기난사 사건을 국내 테러로 규정하고, 혐오범죄 적용 여부를 검토하고 있다. 사건 현장 인근에 식료품으로 가득한 카트가 놓여져있다. 2019년 8월4일.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 사건 현장 인근에 임시로 마련된 추모 공간에 꽃 등이 놓여져있다. 2019년 8월4일.

이 문서는 히스패닉 미국인들을 ”점령자들”로 묘사했다. 글쓴이는 ”인종 혼합(race-mixing)”과 다양성에 대한 거부감을 드러내는 한편 계속되는 이민자 유입의 책임을 민주당과 공화당, 그리고 ”미국 재계”에 돌렸다. 그리고는 멕시코인 이민자들이 노동시장을 위협하고 있다며 그들이 텍사스에서 ”정치적 쿠데타”를 시도하려 한다고 주장했다.

2~3세대 멕시코계 미국인들을 지칭하면서는 다른 인종 간의 관계들이 바로 그들을 ”돌려보내”야 할 이유라고 주장하기도 했다.

이 표현들은 지난달 노스캐롤라이나 유세에서 소말리아계 미국인 일한 오마르 하원의원(민주당, 미네소타)을 ”돌려보내라”고 외쳤던 트럼프 지지자들의 인종차별적 구호와 유사하다.

이 ‘선언문’은 무슬림 커뮤니티를 겨냥했던 뉴질랜드 크라이스트처치 총기난사범과 그가 작성한 선언문에 대한 지지를 표하기도 했다.

수사당국은 이번 사건을 국내 테러 공격으로 규정했으며, 증오범죄 혐의를 적용할 지 여부를 검토하고 있다고 밝혔다.

* 허프포스트US의 El Paso Shooting Suspect May Have Shared Anti-Immigrant Manifesto Before Attack을 번역, 편집한 것입니다.