중고 태양광 패널을 사도 될까?

어번 오어에서 한동안 패널이 팔리지 않았다고 말하는데, 모듈을 보려고 컨테이너에 들어가보니 패널 10개에 빨간 테이프가 붙어있었다. 방금 팔린 것이다.

웨치슬러는 미소지었다. “이 모듈들은 아직도 한참 더 쓸 수 있다. 이게 앞으로 우리의 대박이 될 거라고 생각한다. 늘어날 공급에 맞출 만큼의 수요가 있길 바랄 뿐이다.”

애물단지는 아닐까?

도박하는 셈치고 중고 패널을 사는 사람들도 있긴 하지만, 태양광 전문가들과 패널 재사용에 대해 이야기해보니 조금은 회의적인 의견이 많았다. “구매하고 싶어할 중고 패널은 대부분 비교적 새것이고 아직 사용 중이다. 그렇지 않다면 문제가 있을 가능성이 많다.” 미 재생에너지 연구소의(NREL) 와이어트 메츠거의 말이다.

매년 광발전 기술은 발전하고 비용도 내려간다. 패널 자체는 새 시스템 설치 총비용에서 비교적 작은 부분에 불과하다. NREL은 태양광 기업들이 옥상 태양광 패널 시스템 설치시 와트당 2.60달러 정도를 받으며, 패널 제조 및 배달 비용은 이중 63~91센트라고 한다. 그러므로 턴키 시스템으로 업자를 고용해 설치한다면, 가장 좋은 최신 패널을 구입하는 게 더 합리적일 것이다.

반면 직접 설치한다면 NREL의 계산에 들어간 비용 중 상당 부분을 아낄 수 있다. 어번 오어에서 중고 패널을 사면 마케팅, 월세, 태양광 기업이 계속 굴러갈 수 있게 하는 이윤 등을 부담하지 않아도 된다.

중고 패널은 미국 외에서도 각광받을 수 있다. 웨치슬러는 중고 패널을 아프리카로 보내는 기업이 최소 한 군데 있다고 들었다고 한다. 패널이 아주 효율적이지 않다 해도 소매가격으로 전기를 구할 수 없는 사람에겐 유용할 수 있다. 유럽은 패널 재사용에 있어 미국보다 몇 걸음 앞서가고 있는데, 규모가 크지는 않으나 www.secondsol.de 와 www.pvXchange.com 등의 중고 패널 판매 웹사이트가 이미 존재한다고 IRENA는 전했다.

물론 언젠가는 효율이 너무 떨어져 사용할 수 없게 될 것이고, 그때면 폐기하거나 리사이클해야 할 것이다. 멀베이니는 리사이클하지 않는다면 일부 주요 금속들이 부족해질 수도 있다고 본다. 텔루르는 지금도 비교적 희귀한 금속인데, 주된 용도는 태양광 패널 필름 생산이다.

그러나 중고 시장을 통해 패널의 사용 기간을 30년에서 60년으로 늘린다면 패널 폐기물 문제에 대처하기가 훨씬 쉬워질 것이다. 웨치슬러는 “쓰레기는 버리기 전까지는 쓰레기가 아니다.”고 말한다.

웨치슬러와 함께 어번 오어에서 태양광 패널을 구경한 날은 베이 에이리어치고는 계절에 걸맞지 않게 무척 더웠다. 태양광 기술의 가능성과 시급함을 일깨워주는 듯했다. 사무실로 돌아오는데, 범퍼 스티커를 잔뜩 붙인 트럭이 방향을 틀고 있었다.

“괴짜들에게 힘을!” 웨치슬러가 그중 한 스티커에 쓰인 경구를 외쳤다.

부스스한 머리를 한 기사가 누가 소리 지르나 보려고 창밖으로 머리를 내밀었다. 우리를 보자 엄지손가락을 들어보이곤 사라졌다. 싸게 산 물건에 만족한 고객으로 보였다.

