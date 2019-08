전세계 환경운동가들은 매주 3명꼴로 살해당하고 있다

기업의 손에 묻은 피

기업들은 공격적인 민사 소송을 통해 반대의 목소리를 잠재우곤 한다. 2018년 11월에 키스톤 XL을 추진하고 있는 트랜스캐나다의 자회사는 자신들의 땅 내의 천연 가스 파이프라인 건설을 막기 위해 차단물을 설치한 우니스토텐 부족민들에게 소송을 제기했다. 브리티시 콜롬비아 대법원은 부족민들에게 기업의 현장 접근을 허용할 것을 명령했다.

글로벌 위트니스는 기업과 자회사들이 토지를 사용할 때 생산 지역에 살고 있는 주민들의 권리를 존중할 것을 주장한다. 이들의 조사로 필리핀의 유력한 지역 사업가가 넓은 원주민 땅을 돌(Dole) 필리핀에게 불법으로 전대하여 바나나를 재배하게 했다는 사실이 밝혀졌다. 이 토지 수탈로 인해 200가구 정도가 철거되었다고 한다. “지역 주민들은 자신들의 땅을 떠나기를 거부했다는 이유로 살해 협박을 받고 무장 경비원들에게 총을 맞기도 했으나 아무도 재판을 받지 않았다.” 해리슨의 말이다.

“글로벌 위트니스는 돌이 이에 영향을 받은 원주민들과 적절하고 공정한 합의를 이루기 전까지 임대한 토지에서의 영업을 중단할 것을 요구한다. 또한 돌의 해외 투자자들은 돌의 공급 체인의 영업이 반대자에 대한 공격과 토지 권리 침해와 연관이 없음을 철저히 확인해야 한다.” 보고서의 내용이다.

돌은 생산 지역을 도우며 환경적으로 지속 가능한 운영을 한다고 자랑하는 CSR 웹사이트를 운영하고 있다. 허프포스트는 돌에게 이에 대한 언급을 요청했으나 기사 발행 전까지 답을 받지 못했다.

글로벌 위트니스 보고서는 “우리의 식량, 생산, 환경 시스템 사이의 연관” 및 기후 활동의 주류화에 대한 국제적 인식을 높일 수 있을 것이라 기대한다고 밝혔으나, 진보측의 지지가 부족하며 정부와 산업계가 노골적으로 밀어붙이고 있다며 맹비난했다.

“지금까지 정부는 거의 귀를 기울이거나 반응하지 않았고, 대기업들은 애초에 문제를 만들어 낸 모델을 전반적으로 고수하고 있다.”

“환경 문제에 대한 인식이 커지고 있다. 이제 그 인식은 환경을 지키는 사람들을 보호하고 지구를 위하는 실제 행동으로 이어져야 한다.” 해리슨의 말이다.

* HuffPost US의 Disturbing Report Shows How Many Environmental Activists Are Killed Each Week를 번역한 것입니다