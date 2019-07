'호날두 결장'에 유벤투스가 내야하는 위약금은 얼마일까?

지난 7월 26일 열린 ‘팀K리그’와 유벤투스의 친선경기에서 크리스티아누 호날두는 출전하지 않았다. 호날두의 출전을 기대하며 입장권을 구매한 관중들 사이에서는 집단소송을 준비하는 움직임도 일고 있다. 축구 팬들의 항의에 이번 경기를 주최한 더 페스타측은 유벤투스가 계약을 위반한 것이라고 주장했다.

그러면서 계약서에 적힌 문장을 공개했다.

“JFC agree that the Juventus First Team player Cristiano Ronaldo shall play a substantial portion of the match. “Substantial portion of the match” means that Cristiano Ronaldo will play a minimum of 45 (forty-five) minutes of the Match(유벤투스는 유벤투스 1군의 플레이어 크리스티아누 호날두의 상당 시간 출전에 동의한다. 상당 시간은 최소 45분 이상을 말한다.)”