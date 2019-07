영국 보리스 존슨 총리의 취임일성 : '10월말에 무조건 브렉시트'

NurPhoto via Getty Images

존슨 총리는 신임 내각 구성 작업에 착수했고, 보수당 의원들은 취임 연설에 환호를 쏟아냈다.

그러나 친(親)EU 성향인 전 각료 저스틴 그리닝 의원은 의회가 노딜 브렉시트를 막아세울 것이라고 경고했다.

″보리스는 테레사 메이의 실수를 반복하거나 의회 표 계산을 무시해서는 안 될 것이다. 특히 노딜 브렉시트에 관해서는 더 그렇다.” 그가 허프포스트UK에 한 말이다.

″브렉시트처럼 중요한 문제에 있어서 어느 정부든 영국 정부가 의회의 의지를 거스를 수 있다거나 그렇게 하리라고는 생각조차 할 수 없다.”

노동당 대표 제러미 코빈은 존슨 총리의 연설을 ”공허한 엄포”로 규정하며 조기총선을 실시해야 한다고 재차 강조했다.

″총리는 브렉시트에 대해 계획이 없으며, 우리의 NHS를 미국 기업들에게 넘겨줄 위험이 있는 무역협정을 도널드 트럼프와 맺는 것에 모든 걸 걸고 있다.”

브렉시트 반대운동을 벌여온 ‘베스트 포 브리튼’의 나오미 스미스는 ”보리스 존슨은 영국 역사상 최단명 총리가 될 것”이라고 말했다. ”그는 호불호가 극명히 엇갈린다는 사실을 즐기는 인물이며, 이는 그가 결코 이 나라를 단합시킬 수 없을 것이라는 의미다.”

″그와 브렉시트 찬성파 친구들은 그들이 간절히 원하던 총리실 열쇠를 마침내 손에 넣었다. 그러나 그들은 앞에 놓인 문제들이 생각보다 쉽지 않다는 걸 깨닫게 될 것이다. 이 나라를 노딜 브렉시트로 이끌기 위해 최선을 다하겠지만, 우리는 이를 막기 위해 더 강하게 싸울 것이다.”

* 허프포스트UK의 Prime Minister Boris Johnson Pledges To Deliver Brexit ‘No Ifs No Buts’ By Halloween을 번역, 편집한 것입니다.