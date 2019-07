유명해지고 싶다면 릴 나스 엑스의 엄청난 성공을 자세히 볼 필요가 있다

닐로의 <지나오다>가 바이럴 마케팅으로 멜론 차트 정상에 올랐을 때 ‘한국 시장이 작아서 가능한 일’, ‘미국이라면 어림도 없는 일’이라는 반응이 있었다. 릴 나스 엑스는 이 엉성한 논거를 뒤집는 반증이다. 일각에서는 릴 나스 엑스를 진짜 뮤지션으로 받아들이지 않고, ‘마케팅의 천재’로 깎아내린다. 릴 나스 엑스의 반응은? 그는 트위터에 “루머는 사실이다. 나는 마케팅의 천재”라고 받아쳤다. 그렇다. 어쩌면 그가 지난 반년 사이에 이룬 ‘아메리칸 드림’은 우연을 가장한 마케팅 전략의 승리일지도 모른다.

그런데 뮤지션이 마케팅을 잘 해서 나쁠 게 무언가? 아리아나 그란데가 지미 키멜 쇼에 나가서 자기 앨범 홍보한다고 욕하는 사람이 있나? 릴 나스 엑스가 음원을 발표한 직후부터 11살짜리 컨트리 가수 메이슨 램지를 바이럴 스타로 키워낸 음악 마케팅 전략가 대니 강(Danny Kang)과 함께 일해 온 것은 사실이다. 자신을 유명하게 만들어줄 최고의 짝을 찾은 셈이다. 실제로 그가 바이럴의 흐름에 큰 관심을 뒀다는 증거도 있다. 2019년 1월 4일 미국의 디시인사이드 격인 게시판 형태의 웹사이트 레딧(Reddit)에는 “‘take my horse to the old town road’로 시작하는 노래 제목 아는 사람?”이라는 게시물이 올라왔다. 작성자는? 릴 나스 엑스 본인이다. 릴 나스 엑스의 기사를 찾아 읽을 때면 항상 읽는 내 눈이 얼어버릴 만큼 쿨하다. 마케팅이 뭐? 마케팅으로 성공한 게 우스운가?

