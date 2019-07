일한 오마르 : 왜 무슬림들에게는 늘 무언가를 규탄하라고 요구하는가

Chip Somodevilla via Getty Images

한편 지난 주 도널드 트럼프 대통령은 오마르가 테러 집단 알카에다를 칭송했다는 거짓 주장을 했다. 오마르는 굳이 반응해서 거짓말을 ‘그럴듯하게 보이게’ 하지 않겠다고 답했으며, “무슬림들에게 테러리스트를 규탄하라고 할 때는 지났다. 우리는 이젠 그런 어처구니없는 말을 그럴듯하게 보이게 하지 않을 것”이라고 말했다.

트럼프는 민주당 유색인종 의원 네 명을 겨냥해 ‘원래 나라로 돌아가라‘고 말해 인종차별 논란에 휩싸였다. 그러나 그는 ‘미국이 싫으면 떠나도 좋다는 얘기였다’며 거듭 공세를 이어가는 중이다.

″민주당은 이 사람들과 함께 급진 좌파쪽으로 가고 있다. 나는 솔직히 말해 이 사람들이 우리나라를 혐오한다고 본다.” 트럼프가 이날 그리 멀지 않은 곳에서 열린 ‘터닝 포인트 USA 서밋’ 연설에서 말했다.

젊은 공화당원 1500여명이 모인 이날 행사에서는 폭스뉴스 진행자였다가 성범죄 수사 이후 해고된 에릭 토마스 볼링도 연단에 섰다.

“소말리아 난민으로 여기에 와서 의원이 된 사람이 이 체제에 대해 불평한다는 건 내겐 위선으로 보인다.” 볼링이 오마르를 언급하며 말했다.

* 허프포스트US의 Ilhan Omar Shuts Down Constant Calls For Muslims To Condemn Things를 번역, 편집한 것입니다.

