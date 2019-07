‘늙어서 범죄 못 저지른다’며 감형받은 77세 살인자가 또 살인했다

도비와 같은 보호소에 살았던 캐서린 코미어는 플릭이 도비가 사줄 수 없는 몸에 좋은 점심 식사를 아들들에게 사주겠다고 했던 것을 떠올렸다.

“도비는 빈털털이였다. 어떤 어머니라도 그런 제의는 받아들였을 것이다.” 코미어가 뉴욕 타임스에 한 말이다.

도비의 것으로 보이는 페이스북 페이지에는 그녀와 두 아들이 생일을 축하하고, 호박 밭에 놀러가고 할로윈 의상을 입고 찍은 사진들이 올라가 있다. 도비는 두 아들들이 “훌륭한 젊은이가 되어가고 있다”고 자랑스럽게 썼다.

그러나 플릭이 그녀에게 보였던 호의는 악의적으로 변했고, 끊임없이 도비를 따라다녔으며 간섭하지 말아달라는 도비의 요청도 무시했다고 검찰은 밝혔다.

사건 전 도비는 아들들과 살 거처를 구했다. 이사하기로 했던 날을 하루 앞두고 살해 당했다고 뉴욕 타임스는 전했다.

플릭은 도비가 멀어지는 것에 분노해 자신을 떠나지 못하게 하려고 폭력을 휘둘렀다고 엘리스 보좌관이 법정에서 말했다.

플릭은 25년 내지 종신형을 받게 될 것으로 보인다. 8월 9일에 판결이 내려질 예정이다. 검찰은 종신형을 받도록 노력하겠다고 한다. 메인주에서는 사형이 금지되어 있다.

도비의 아들들은 현재 매사추세츠에서 조부모와 살고 있다고 WCSH는 보도했다.

* HuffPost US의 Murderer Deemed Unlikely To Hurt Again Because Of Age Is Convicted In 2nd Killing을 번역한 것입니다