베네딕트 컴버배치 주연의 마블 영화 ‘닥터 스트레인지2’에 대한 몇 가지 정보가 공개됐다. 마블의 발표에 따르면 2편의 제목은 ‘닥터 스트레인지 인 더 멀티버스 오브 매드니스’(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)다.

마블 최초의 ‘고딕 호러’ 영화가 될 예정이다.

1편에 이어 연출을 맡은 스콧 데릭슨 감독에 따르면, 이 작품에는 스칼렛 위치가 등장한다. 당연히 배우 엘리자베스 올슨이 출연할 예정이다.