앨런 튜링이 영국 지폐 인물로 선정되었다

튜링은 2차대전 당시 독일군 암호 해독 장비를 개발한 것으로 가장 잘 알려져 있다. 베네딕트 컴버배치 주연의 영화 ‘이미테이션 게임’에서 튜링의 활약을 다루었다. 그러나 국립물리학연구소와 맨체스터 대학교를 거티며 초기 컴퓨터 개발에도 큰 기여를 했다.

기계가 생각할 수 있는가라는 질문을 제기하며 AI의 기반을 닦기도 했다.

튜링은 동성애자였다는 이유로 당시의 법에 따라 처벌받았다.

화학적 거세를 당한 튜링은 2년 뒤인 1954년에 스스로 목숨을 끊었다. 당시 그는 41세였다.

영국은 1967년에야 동성애 비범죄화를 시작했다. 튜링은 사후에 여왕에 의해 사면받았다.

국립초상화미술관이 소장하고 있는 1951년의 사진이 50파운드권에 들어갈 예정이다.

컴퓨터 과학의 근간으로 인정받는 튜링의 1936년 논문의 표와 수학 공식들 역시 지폐에 들어간다.

만능기계(universal machine)를 사용하여 증명할 수 있는지 여부를 판단하는 확정적인 방법이 있을지를 분석한 논문이었다.

2차대전 당시 독일군이 사용한 암호인 이니그마를 해독하는데 사용한 주요 방법 중 하나인 브리티시 밤(British Bombe)의 설계도도 들어간다.

튜링이 전쟁 중 일했던 블레칠리 파크의 방명록에 1947년에 남긴 서명도 들어가며, 튜링의 생일인 1912년 6월 23일을 2진법으로 표기한 테이프도 등장한다.

튜링은 1936년 논문에서 2진법 테이프를 사용한 기계의 컨셉을 소개했다.

2011년에 처음 나온 50파운드권에는 산업혁명을 이끈 매튜 볼튼과 제임스 와트의 초상이 실려있다.

영란은행의 새라 존은 “최종 후보자 명단의 강력함은 영국이 과학계에 엄청난 기여를 했음을 보여준다. 여기 오른 인물들과 그들의 성취를 보면 우리가 이 지폐의 모델로 아주 다양한 인물들을 추천받았음을 알 수 있다. 우리가 기릴 수 있는 여러 과학자들을 추천해준 모든 분들꼐 감사드린다.”고 밝혔다.

* HuffPost UK의 Alan Turing Will Be The New Face Of British Banknote를 번역한 것입니다