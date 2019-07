고 휘트니 휴스턴이 10년만에 빌보드 핫 100 차트에 올랐다

휴스턴의 ‘Higher Love’는 처음에는 1990년 앨범 ‘I’m Your Baby Tonight’의 일본판 보너스 트랙으로만 공개되었다. 이번에 새로 발표된 버전은 아래 링크에서 들어볼 수 있다.

2012년에 사망한 휴스턴은 지난 주에 ‘Higher Love’의 리믹스 버전으로 빌보드 핫 100 차트 68위에 올라갔다. 스티브 윈우드가 1986년에 발표해 빌보드 1위를 기록했던 곡을 휴스턴이 리메이크한 것으로, 널리 알려진 곡은 아니었다. 휴스턴의 곡이 이 차트에 올라간 것은 2009년의 마지막 앨범 ‘I Look to You’ 수록곡 ‘Million Dollar Bill’ 이후 10년 만에 처음이었다.

아래 영상은 1990년 ‘Feels So Right Tour’ 일본 공연 중 휘트니 휴스턴이 ‘Higher Love’를 부르는 모습이다.

* HuffPost US의 Whitney Houston Hits Billboard’s Hot 100 Chart For First Time In 10 Years를 번역한 것입니다