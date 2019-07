그나마 몸을 덜 해치는 음주 습관은?

잠들기 직전에 술을 마시면 잠이 쉽게 드는 것 같지만, 사실은 그 반대의 효과를 낳으며 수면 사이클을 망쳐놓는다고 우드는 말한다.

“평균적인 알코올 대사 속도는 1시간에 0.01~0.02%다. 그러므로 혈중 알코올 농도가 0.06~0.08%인 상태로 잠이 든다면, 알코올이 분해되는데 4~5시간이 걸린다.” 잠자리에 든 시간에 따라 다르지만, 이는 보통 한밤중이나 새벽이다. 즉 수면의 질이 나빠진다는 의미다.

이를 막는 가장 좋은 방법은 잠자리에 들기 최소 4시간 전에 음주를 멈추는 것이라고 우드는 말한다. 물론 그 이후에 물을 많이 마시는 게 좋다.

* HuffPost US의 How To Make Drinking Just A Tiny Bit Better For You를 번역한 것입니다