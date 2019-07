엘리자베스 워렌이 2분기 선거자금 모금액에서 버니 샌더스를 제쳤다

Elizabeth Frantz / Reuters 타운홀 미팅에 참석한 한 지지자가 엘리자베스 워렌의 책 '이 싸움은 우리의 싸움이다(This Fight Is Our Fight)'를 들고 있다. 피터버러, 뉴햄프셔주, 미국. 2019년 7월8일.

한편 워렌은 최근 마이매이에서 실시된 민주당 경선후보 TV토론의 승자 중 하나로 꼽힌다.

토론회 이후 실시된 허프포스트/유고브 여론조사에 따르면, TV토론을 시청한 민주당 유권자들 중 ‘토론을 보고 후보자에 대한 평가가 긍정적으로 변했다’는 응답은 워렌이 58%로 가장 높았다. 2일차 토론에 나섰던 카말라 해리스도 58%를 기록했다.

반면 조 바이든 전 부통령의 경우 ‘평가가 긍정적으로 변했다‘는 응답은 24%에 그친 반면 ‘부정적으로 변했다’는 응답이 35%에 달했다.

* 허프포스트US의 Elizabeth Warren Outraises Bernie Sanders In Second Quarter Of 2020 Campaign을 번역, 편집한 것입니다.

