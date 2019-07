경찰에 의해 누명을 쓰고 50년형을 받았던 내가 자유를 되찾은 이야기

주 교도소에 보내지기를 기다리고 있던 날엔 운이 좋았다. 내가 있던 12인실에서 한 녀석이 들어와서 2층 침대에 앉았다. 나는 그 옆을 지나갔다. 내 목에는 어머니의 이름인 ‘셰릴 트루러브’라는 타투가 있었다.

그 녀석은 “어, 나 그 이름 들어본 적 있어. 트루러브. 경찰들이 사진을 가리키며 한 여성에게 ‘이 사람 트루러브 아닙니까? 트루러브가 아니라는 게 확실합니까?’라고 물었어.”라고 말했다.

이 젊은 친구가 증언해주겠다고 한 것이 나의 행운이었다. 그는 나와는 모르는 사이였는데, 경찰들의 행동에 대해 증언한 것이다. 그는 거짓말을 한다는 비난을 받았다. 검사가 경찰 보고서를 내 변호사와 판사들로부터 숨긴 것은 나의 불운이었다. 그 보고서에는 그 젊은 친구가 자기 주장 그대로 여러 해 전 그날 밤 경찰서에 있었다는 사실이 담겨 있었다.

50년형을 받은 것은 불운이었다. 당시 캘리포니아 교도소가 위험할 정도로 재소자가 넘쳐났다는 것도 불운이었다. 내 침대를 조직 폭력배에게 넘겨주지 않아 칼에 베인 것도 불운이었다. 내 아이들의 생일, 크리스마스, 할로윈, 학교 입학에 함께 하지 못한 것도 불운이었다.

감옥에서 법원이 지정한 상소 법원의 편지를 받았는데, 서류에 다른 클라이언트의 이름이 있었던 것도 불운이었다. 가족이 상소 법원 변호인 마크 질버스미트를 찾아낸 것은 행운이었다. 질버스미트는 검찰 기소의 신빙성을 공격했을 뿐 아니라 재수사를 시작하게 했다.

마크는 행운과 노력에 의해 내가 총을 쏘지 않았다는 걸 알지만 증언 요청을 받지 않은 진짜 증인들을 찾아냈다. 상소 법원이 내 사건을 면밀히 살피고 기소를 뒤집었던 것은 행운이었다.

알렉스 라이스먼과 케이트 챗필드가 내 변호인이 된 것도 행운이었다. 그들이 검시 보고서와 탄도 증거를 꼼꼼하게 살피고 과거 증인의 증언이 물리적 및 과학적으로 불가능하다는 걸 드러낸 게 행운이었다.

그들이 경찰서에서 목격한 녀석을 만나러 교도소를 찾아간 것도 행운이었다. 경찰이 예전에 숨겼던 보고서를 찾은 것도 행운이었다.

케이트와 알렉스가 노이펠트 셰크 & 브루스틴의 닉 브루스틴과 안나 벤베누티 호프만과 손을 잡은 것도 행운이었다. 그러자 경찰의 다른 잘못들에 대한 증거도 드러났다.

경찰은 증거를 숨겼다. 그들의 이야기는 서로 앞뒤가 맞지 않았다. 경찰은 무죄를 증명하는 내용을 지울 수 있도록 경찰 파일에 연필로 메모했다. 하지만 원본을 법정에 들고 와 밝은 빛에 비춰보게 한 것은 내겐 행운이었다. 배심원단은 지워진 메모를 볼 수 있었다.

내가 잘못 기소되었다는 이유로 1310만 달러(주: 약 153억원)을 배상받은 것은 행운이었다. 그 세월을 결코 되돌릴 수 없다는 것은 불운이다. 내 아이들의 어린 시절을 함께 보내는 것은 불가능하다.

미국 사법 체계가 운에 달려 있어서는 안된다. 운 때문에 생사가 갈려서는 안된다. 하지만 그런 일이 미국에서는 매일 일어난다.

이런 불상사를 막아줄 주지사를 얻은 캘리포니아인들은 모두 행운이다.

* HuffPost US의 I Was Framed By The Police And Sentenced To 50 Years To Life. Here’s How I Got Free.를 번역한 것입니다