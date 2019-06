홍콩 시위 참가자들이 이소룡의 어록에 큰 영감을 받고 있다

이 말은 바로 ”물이 되어라, 친구여”(“Be water, my friend”)다. 전체 어록은 다음과 같다.

″마음을 비워라. 마치 물처럼 형태나 모양에 구애받지 말라. 물을 컵에 따르면, 물은 컵의 모양이 된다. 물을 병에 담으면 물은 병의 모양이 된다. 물을 찻주전자에 담으면 그건 찻주전자가 된다. 물은 흘러갈 수 있고, 무언가를 파괴할 수도 있다. 물이 되어라. 친구여.”

“Empty your mind, be formless, shapeless — like water. Now you put water in a cup, it becomes the cup; You put water into a bottle it becomes the bottle; You put it in a teapot it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.”