도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 김정은 북한 국무위원장과 비무장지대(DMZ)에서 만나고 싶다고 밝힌 것과 관련해 청와대는 ”현재 확정된 것은 없다”고 밝혔다.

고민정 청와대 대변인은 이날 G20(주요20개국) 정상회의가 열리고 있는 일본 오사카 현지에서 ”트럼프 대통령의 트위터와 관련해 현재 확정된 것은 없으며 북미 간 대화가 이뤄지길 바라는 우리의 기존 입장에는 변함이 없다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 트위터에서 ”시진핑(習近平) 중국 국가주석과의 만남을 포함해 매우 중요한 회담을 몇 차례 마친 뒤 일본을 떠나 (문재인 대통령과) 한국으로 갈 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 ”한국에 있는 동안 김 위원장이 이 글을 본다면 나는 남과 북의 국경지대인 DMZ에서 그를 만나 그와 악수하며 인사라도 나누면 좋겠다”(I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!)라고 적었다.