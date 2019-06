페미니즘 미술 거장의 아시아 첫 개인전을 볼 수 있는 기회가 생겼다

고민과 의문을 낳은 전시장은 명불허전이다. ‘나는 소비한다 고로 존재한다’(I shop therefore I am) ‘당신의 몸은 전쟁터다’(Your body is a battleground) 같은 걸출한 작품 카피로 유명해진 작가. 시적인 현실비판 텍스트를 덧붙인 사진 이미지 작업들로 1980년대 이래 세계 문화판을 뒤흔들어온 여성주의 미술의 거장. 처음 실물로 만난 바버라 크루거(74)의 명작과 신작들은 눈과 마음, 몸을 움직이게 하는 시각 이미지의 힘을 보여준다. 공기나 물처럼 마구 소비되듯 촬영되는 복제 이미지들이 거꾸로 현실의 질곡을 뒤흔드는 무기이자 고발의 매체가 될 수 있다는 것도 일러줬다.

지난해 서울 용산에 문을 연 아모레퍼시픽미술관이 개관 1돌을 맞아 바버라 크루거의 아시아 첫 개인전 ‘바버라 크루거: 포에버(FOREVER)’를 27일부터 시작했다. 사진과 텍스트를 오리고 붙인 초창기 페이스트업 작품부터 이미지를 대형 전사지에 출력해 공간을 메우는 설치작업, 대형 다채널 영상으로까지 활동 반경을 넓힌 최근작까지 40여년간의 작업 유형을 4개 전시실과 ‘아카이브룸’에서 볼 수 있도록 꾸렸다.