Q5. 우리가 성병 중에서 가장 두려워하는 것이 바로 HIV/AIDS 아닌가. 게이들이 걸리기 쉽다는 이야기도 있다 보니 혹, 걸릴까 무서워했던 적이 있는가?

철수, 장호 ‘검사를 한 번 받아볼까?’ 하는 생각이 들었던 적은 있다. 그러나 콘돔과 횟수를 중요시하기 때문에 큰 두려움이나 필요성을 느끼지 않았던 것이 사실이다. 최근에는 국내에 HIV/AIDS 노출 전 예방요법(PrEP, 프렙)이 도입되었다고 알고 있다.

PrEP요법(Pre-Exposure Prophylaxis, 프렙, 노출 전 위험감소요법)은 HIV 노출 전 감염 위험을 감소시킬 수 있는 방법이다. 국내에서는 지난 2018년 2월부터 ‘먹는 에이즈 예방약’으로 ‘트루바다®’를 판매하고 있으며, 1일 1회 1정을 복용하면 HIV 감염 예방 효과를 얻을 수 있다. HIV 음성이지만 감염위험이 높은 성인에서 성관계로 매개되는 HIV 감염을 예방하는 데 효과적이다. 또한, 2019년 6월 7일부터는 ‘고위험군 HIV-1 비감염자 중 감염인의 성관계 파트너’를 대상으로 건강보험 급여를 인정 받았다.

미국질병관리본부는 홈페이지를 통해 “트루바다 1일 1회 PrEP 요법은 성관계로 인한 HIV-1 감염 위험을 90% 이상, 주사제 사용으로 인한 감염 위험은 70% 이상 낮출 수 있다”고 설명하며 적극 권장하고 있다.

현재 대한에이즈학회에서는 ▲성적으로 활동적인 MSM(Men who have sex with man, 남성 간 성관계를 갖는 사람들) ▲혈청학적으로 일치하지 않는 이성애자 커플(두 사람 중 한 명만 HIV에 걸린 커플) ▲주사 약물 사용자를 특정하여 사용할 것을 권고하고 있다.