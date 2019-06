존 스노우가 '왕좌의 게임' 팬들에게 사과하는 영상이 올라왔다

존 스노우의 사과영상은 '왕좌의 게임' 시즌8의 4번째 에피소드인 'The Last of the Starks'의 한 장면을 소재로 했다. 나이트 킹과 백귀들, 그리고 윈터펠의 전사들이 대결한 전투에서 죽은 자들을 추모하는 장면이다. 영상 속의 존 스노우는 "사과를 해야할 때"라며 이야기를 시작한다. 단순히 목소리를 더빙한 게 아니라, 원래 장면에서 입모양까지 바꿔놓았다.

"당신의 시간을 낭비하게 한 점에 대해 사과드린다. 우리가 '로스트'의 엔딩에서 아무것도 깨닫지 못했다는 점을 사과한다."

원래 에피소드에서 존 스노우와 다른 캐릭터들은 죽은 자들의 시체를 태운다. 이 영상에서는 "시즌8의 스크립트를 태우겠다"는 대사가 나온다. 가짜영상의 존 스노우는 다음과 같은 한 마디를 외친다. "엿먹어! 시즌8!"(Fuck season 8!)