= Pink의 ‘Slut Like You’는 페미니즘과 관련이 있는 노래인데, 제가 생각하는 사회적인 메세지를 담고 있었기 때 문에 첫 공연곡으로 선택했죠. 항상 잘하고 싶고, 즐기고 싶다는 마음이 커서 신중하게 노래 선정을 해요. 강한 여성에 대한 동경심이 있어서 서문탁이나 이은미 스타일의 노래를 좋아해요. 무대를 꾸밀 때는 주로 곡을 기준으로 메이크업과 의상에 신경을 써요. 강한 비트의 음악일 땐 동작이 큰 안무를 해야 하기 때문에 숏컷 가발을 쓴다든지 하는 식이죠.

- 처음 공연했던 곡이 Pink의 ‘Slut Like You’ 이던데, 곡을 선정하는 기준과 무대를 꾸밀 때 특히 신경 쓰는 부분이 어떤 것인가요.

현대의 드랙 아티스트들은 내면에 자리 잡은 진정한 자신의 모습을, 혹은 억압당했던 것들을 분장과 공연으로 표출한다. 그 모습이 생소해 잘못된 것으로 받아들이는지도 모르겠다. 우리가 어떻게 이해하든 그들은 스스로의 방식으로 ‘존재’한다. “나를 부정하면 파멸하리라(Deny me and be doomed)”라는 헤드윅의 대사는 우리의 정체성에 대해 자문하게 만든다. 나는 지금, 진정한 ‘나’로 살아가고 있는가?