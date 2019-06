서울 드랙퀸, 런던에 가다

영어로 된 한 통의 이메일이 왔습니다. 영국 런던대학교의 SOAS (School of Oriental and African Studies)에서 열리는 퀴어 아시아(Queer Asia) 학회에 와서 드랙쇼을 해달라는 내용이었습니다. 국내에 저보다 인지도도 높고 공연 실력도 좋은 전업 드랙 아티스트들도 있었음에도 불구하고 제게 연락이 온 이유는 아무래도 제가 한국어와 영어를 모두 사용하면서 활동을 해왔고, 해외 미디어와도 작업을 꾸준히 해 온 탓이었던 것 같습니다. 중학교 때 아버지와 일본 여행을 갔던 것과 고등학교 졸업 여행으로 중국을 다녀온 것 이외에는 해외에 나가본 적이 없었고, 아티스트라는 직업에 딸려오는 넉넉지 못한 재정 형편상 해외에 나갈 엄두를 내지 못하고 있던 저에게 이 제안은 해외에 (더구나 런던에!) 다녀올 좋은 핑계거리를 제공해 주었습니다. 그렇게 설레는 마음으로 긍정적인 답변을 보낸 후 저는 여행 경비를 모으고 공연 계획을 짜기 시작했습니다.

히지양 올해 7월 런던에서 전시 예정인 작품 ‘How Is This Okay? And This Is Not?’