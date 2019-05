PHOTO COURTESY OF KELLI DUNHAM 티셔츠에는 "Love in any language"라고 쓰여있다. 샌디 패티가 부른 노래 제목으로, 당시 기독교계 고등학교들은 반드시 이 노래를 졸업식 때 불러야했다.

10대 시절 나는 ‘지옥에는 서핑이 없다’(no surfing in hell)고 프린트된 티셔츠를 너덜너덜해질 때까지 입었다. 이상하게 들리겠지만, 사실은 기독교 신앙을 드러내는 프린트 티셔츠였다. ‘파티하자’(Let’s party, dude)고 쓰인 검은 티셔츠를 입은 경악한 듯한 표정의 젊은 남성이 그려진 섬뜩한 티셔츠였다. 그는 혀를 내민 채 불꽃에 둘러싸여 있었다. 불타는 그의 몸 아래에는 ‘불의 연못에는 파도가 없다’(The lake of fire has no waves)라는 문구도 쓰여있었다. 신약에 나오는 표현들이다. 나는 이 옷을 입고 해변으로 가는 17A 버스를 타곤 했다. 운이 좋으면 내 옆자리에 앉은 서퍼들이 이 셔츠를 볼 수 있었다. 나는 완전히 갈 길을 잃었다고 느끼던 시절에 모든 인간이 구원받거나(천국으로 간다) 구원받지 못한다는(지옥으로 간다) 극도로 이분적인 세계관을 받아들였다. 강경한 무신론자였던 아버지는 내가 13세 때 돌아가셨다. 1년 뒤에 어머니는 ‘거듭난 기독교인’(born-again Christian)이 되었고, 위스콘신주의 시골에서 갑자기 플로리다주 데이토나 비치로 이사를 했다. 즉흥적으로 결정한 것 같았고, 나와 형제들은 놀랐다. 우리는 어머니가 이사한 이유를 나중에야 알았다. 괴짜 새아버지와 함께 지내기 위해서였다. 새아버지는 자기 어머니와 비슷한 실내복을 입은 악마들이 밤에 자신을 공격하곤 한다고 말했고, 식탁 매너가 나쁜 사람을 보면 실제로 구역질을 하는 사람이었다. 어머니는 열심히 새아버지의 행동을 두둔했지만, 그는 사실은 엄마를 아주 슬프게 만드는 것 같았다. 나도 어머니를 따라 거듭난 기독교인이 되었고 그 라이프스타일을 따르게 됐다. 나는 여유 시간은 거의 모두 교회나 종교 관련 행동에 쏟아붓게 됐는데, 교회활동은 사실은 실내복 입은 악마들과 싸우는 가족들로부터 멀리 도망칠 구실이 되기도 했다. 교회의 어른들은 내게 너무나 친절했다. 수십 년이 지났고, 지리적으로나 사상적으로나 수천 마일 떨어진 곳에 있는 지금도 그들을 생각하면 나는 눈물이 맺힐 정도다. 그러나 거듭난 기독교인의 하루는 단지 ‘멋진 옷‘을 입고 어른들로부터 ‘오늘 하루는 어땠느냐’는 다정한 인사를 듣고 대화를 하는 데서 끝나지 않았다. 많은 규율들이 있었다. 일단 춤은 금지였다(눈으로 범하는 죄를 일으킬 수 있기 때문이었다). 음주(안돼), 마약(절대 안돼), 성행위(안돼 안돼 안돼 지금 장난하니 절대 안돼) 역시 금지였다. 내 또래들과는 달리 나는 육체적 유혹에 시달리지는 않았다. 자위를 제대로 해본 적이 없었고 남자아이들은 그냥 지루하기만 했다. 고등학교 배구팀 여자아이들과 노는 건 아주 좋았다. 나는 이게 내가 운동을 아주 좋아하기 때문이라고 생각했다. 교회 밖 사람들이 생각하는 것과 달리, 교회 사람들은 내게 ”레즈비언이 되면 안 된다”고 말하지 않았다. 그럴 필요가 없었다. ”(몸이 드러나는 옷을 입는) 필라테스 강사가 되지 말라”는 말을 할 필요가 없는 것과 같은 이치였다. 누구도 누군가가 레즈비언이 될 수 있다고는 생각도 하지 못했다. 내게 가장 친절했던 교회 사람들은 모두 오클라호마 시티의 아주 작은 성경 대학 출신이었다. 내게 그 학교에 가라고 압력을 주거나 다른 학교에 가지 말라고 말린 사람은 없었지만, 그 학교에 진학하는 것이 곧 내 꿈이 되었다. 진보 성향의 예술 학교인 스미스 컬리지에 가겠다고 했다면 아마 그들은 말렸을 것 같다. 작은 성경 대학은 겉보기에는 볼품이 없다. 폐업한 편의점과 잡초 농장 같아보이는 곳 사이에 있는 2층 벽돌 건물 몇 채로 구성된 곳이었다. 조금 손보면 그때에야 드라마 ‘오피스’에 나오는 제지 공장 촬영 로케이션으로나 쓸 수 있을 것 같았다. 교가는 장례식에서 부르는 장송곡과 비슷했다. “영원한 영혼들이 죽어갈 때 / 주는 쉬려하지 않으실 것이다” 농구 경기에서 부르기엔 적합하지 않았다. 이 학교에서는 음주, 흡연, 춤, 춤추기 위한 장소 방문, 마약 사용이나 사용 장려, 포르노 소지나 사용을 금지했다. 이유는 모르겠지만 얼굴이나 혀 피어싱도 금지였다. 학생 생활 가이드에서는 동성애를 완곡하게 ‘성적 혼돈’이라고 표현했는데, 이는 퇴학 사유였다. 입학 후 한 달 정도 후에 내가 별로 대화도 나누지 않았던 선배가 세탁실로 나를 따라와 ‘동성애: 친밀함의 장애물’이라는 작은 흑백 책자를 주었다. 이 책자에서는 동성애가 사악하고 죄스러우며 미국적 생활 방식을 몰락시킬 수도 있다고 설명했다. 의존, 효과적이지 못한 육아, 악마가 동성애의 원인이라고 했다. 나는 내 스스로도 동성애자라는 걸 모르고 있었기 때문에(아마 내 자신이 가장 몰랐을 것이다) 불쾌하기보다는 혼란스러웠다.

PHOTO COURTESY OF KELLI DUNHAM 대략 1987년, 내가 퀴어라는 사실과 헤어 컨디셔너의 존재를 몰랐던 어린 시절.