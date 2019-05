무력사용권

만약 의회가 이란에 대해 공개 증언을 듣게 된다면, 핵심 질문 중 하나는 이것이 될 것이다. 백악관은 이란 침공에 무력사용권(Authorization for the Use of Military Force; AUMF)을 활용할 수 있다고 보는가?

역대 정부들은 2001년 9·11 테러 사흘 만에 통과됐던 AUMF를 의회의 승인이나 감독 없이 20여개 국가에서 벌인 다양한 군사행동(구금, 폭격, 병력 배치 등)을 정당화하는 데 활용했다. 바샤르 알아사드 시리아 대통령이 도우마 지역 마을에 화학무기 공격을 벌이자 트럼프 대통령이 지난해 시리아를 폭격했을 때, 공화당은 이같은 군사 조치가 AUMF에 따라 헌법적으로 정당하다고 주장했었다.

만약 미국이 이란을 폭격한다면, 백악관은 의회의 감독을 우회하기 위해 이와 비슷한 논리를 펼 가능성이 있다. AUMF에 대한 논란은 트럼프 대통령이 이란 혁명수비대를 ‘테러단체’로 지정했을 때에도 제기된 바 있다. 유달 의원 등이 낸 법안에 이란과의 충돌에 있어서 AUMF가 사용되어서는 안 된다고 명시적으로 규정하는 내용은 없다. 이 법안이 통과되더라도 트럼프 정부로서는 얼마든지 빈틈이 있는 셈이다.

“AUMF가 이란(군사 개입)에 적용되지 않는다고 이 정부가 말할 의지가 없거나 그럴 능력이 없다면 개인적으로 매우 우려스러울 것이다.” 카네기국제평화기금의 선임 연구원이자 오바마 정부에서 일했던 자렛 블랑이 말했다.

어쩌면 더 많은 의원들이 현재 이란과의 긴장이 고조되는 상황을 예측했어야 했는지도 모른다. 트럼프 대통령 취임 이후 미국과 이란의 관계는 꾸준히 악화됐다. 트럼프는 대선 선거운동 당시 이란 핵협정 파기를 약속하는가 하면 이란에 대해 더 강경한 태도를 취할 것이라고 말해왔다. 그는 2018년 5월 이란 핵협정에서 탈퇴하겠다고 공식 선언했으며, 이란 석유 수출 등에 대해 가혹한 제재를 시행했다. 이같은 조치가 이란 내부의 강경파에게 힘을 실어줄 뿐만 아니라 두 나라를 분쟁의 길로 되돌린다는 비판이 제기된 바 있다.

이란에 대한 미국의 대응을 의회가 더 강하게 견제할 조치들이 있기는 하다. 그러나 스미스버거 센터장은 20년 가까이 흐르는 동안 의원들이 AUMF의 남용을 억제할 방안을 마련하는 데 실패한 탓에 군사 공격에 있어서 지금 트럼프가 훨씬 더 큰 힘을 갖고 있다고 말했다. 비록 트럼프가 개인적으로는 해외 파병이나 주둔에 별다른 흥미가 없음을 드러내긴 했지만, 그는 세계 곳곳의 몇몇 국가에 대한 강경하고도 개입주의적인 정책을 오랫동안 주장해왔던 관리들에 둘러싸여 있다고 전문가들은 말한다.

″존 볼턴과 마이크 폼페이오는 평생 이란과의 전쟁을 주장해왔던 사람들이다.” 블랑이 말했다.

* 허프포스트US의 Can Congress Steer The U.S. Away From War With Iran?을 번역, 편집한 것입니다.